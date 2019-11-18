تجدد الاشتباكات العنيفة بمحور عين زارة

مصادر مطلعة تؤكد عودة الاشتباكات القوية بالأسلحة الثقيلة و المتوسطة بأربع شوارع الكهرباء بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.