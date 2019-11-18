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تجدد الاشتباكات العنيفة بمحور عين زارة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادر مطلعة تؤكد عودة الاشتباكات القوية بالأسلحة الثقيلة و المتوسطة بأربع شوارع الكهرباء بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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