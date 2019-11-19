فيديو | بيان ومطالب لبعض مسلحي وأهالي #مصراتة حول آخر المستجدات العسكرية والأمنية :

نطالب بتنظيم دخول وخروج حركة الزوار وتحديد كل زائر مكان زيارته وإقامته .

‐ نطلب تفعيل دوريات من شباب المدينة كلُ حسب منطقته لتأمين مداخلها ومخارجها .

– يجب إعادة النظر في كل من هو من خارج مصراتة وخاصة من ينتمون إلى المنطقة الشرقية .

– نطالب بتشكيل لجنة جرحى مستقلة لجرحى مصراتة كونهم الأكثر عطاءً في الجبهات محاور القتال بـ #طرابلس .