شاهد | المشري: الاتفاقية البحرية مع تركيا نتاج عمل باشرته منذ أكثر من عام

فيديو | رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري يكشف في كلمة له اليوم أمام مجلسه أن الإتفاقية البحرية مع #تركيا كانت نتاج عمل باشره منذ أكثر من سنة في زيارته الرسمية لها ( زيارة 12 ديسمبر 2018 ) قائلًا بأنهم لا يسعون إلى معاداة أي دولة مثل ” الشقيقة #مصر ” والصديقة #اليونان ، وذلك بحسب وصفه.

فيديو | رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري يكشف في كلمة له اليوم أمام مجلسه أن الإتفاقية البحرية مع #تركيا كانت نتاج عمل باشره منذ أكثر من سنة في زيارته الرسمية لها ( زيارة 12 ديسمبر 2018 ) قائلًا بأنهم لا يسعون إلى معاداة أي دولة مثل " الشقيقة #مصر " والصديقة #اليونان ، وذلك بحسب وصفه . #ليبيا #المرصد Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Tuesday, December 3, 2019