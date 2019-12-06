عاجل :مساجد سوق الجمعة وسط العاصمة طرابلس ترفع اصوات التكبير، مع اشتداد المعارك منذ صباح اليوم الباكر في اغلب المحاور بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
عاجل :مساجد سوق الجمعة وسط العاصمة طرابلس ترفع اصوات التكبير، مع اشتداد المعارك منذ صباح اليوم الباكر في اغلب المحاور بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
مش كانت حملات نظافة للشباب المسلمين – شن صار …!!!
ياخسارة الجهد …. شدوا الهمة سوق الجمعة –
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم..
حتى زمان كانوا يكبرو وقلنا خلاص شكلهم شيوخ الزهد والعدل والعمل الصالح بيحكمونا!!
لقناهم جماعة التكبير والتكركير
وشيوخ التطرف والخوان ..
وعندهم من كل شي ، الكذب والصياعة والرزالة والتزوفير واللف والدوران
اما الفلوس ما نحكيلكمش!!
ما يحبوش الربي بكل!
لكن مصرف ينظفهولك
اعتمادات يخطفوا مدير مصرف على خاطرها
وممكن يقتلوك لكن قبل ما يقتلوك يديرولك فتوى
والشيخ موجود!
حتى كان سافر رقمه يرد!
ومتلخبطين اما هيا الاولى ينهبوا والا بيحكموا ؟
وكانك جيت ضدهم يديرولك سمعك وشماعة واعلام يخدم ضدك!
المهم
كبروا كبروا لحد وين يجي الجيش يكبر عليكم
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