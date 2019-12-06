عاجل :مساجد سوق الجمعة وسط العاصمة طرابلس ترفع اصوات التكبير، مع اشتداد المعارك منذ صباح اليوم الباكر في اغلب المحاور بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.