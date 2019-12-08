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شاهد بالفيديو | حقيقة تصريح وزير خارجية الوفاق حول إحتمال “سقوط طرابلس”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حقيقة تصريح وزير خارجية الوفاق حول إحتمال “سقوط طرابلس”

فيديو | ترجمة كتابية لتصريح وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اليوم في ” منتدى حوار المتوسط – #روما ” حول ضرورة وقف إطلاق نار عاجل وقلقه من إحتمال ما أسماه ” سقوط #طرابلس ” وحديثه عن وجود ” المرتزقة ” الأجانب في الجانبين .

يشار إلى أن سيالة قد نفى بوقت سابق من اليوم عبر بعض وسائل الإعلام تقديم مثل هذه التصريحات التي قال أنها عارية عن الصحة متهمًا ما أسماه ” إعلام الكرامة ” بتحريفها .

فيديو | ترجمة كتابية لتصريح وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اليوم في " منتدى حوار المتوسط – #روما " حول ضرورة وقف إطلاق نار عاجل وقلقه من إحتمال ما أسماه " سقوط #طرابلس " وحديثه عن وجود " المرتزقة " الأجانب في الجانبين .يشار إلى أن سيالة قد نفى بوقت سابق من اليوم عبر بعض وسائل الإعلام تقديم مثل هذه التصريحات التي قال أنها عارية عن الصحة متهمًا ما أسماه " إعلام الكرامة " بتحريفها . #ليبيا #المرصد

Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Saturday, December 7, 2019

 

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • He stated or said many lies
    They(The Turks’s diseased dogs) have not captured one single foreign fighter from the Falcon Hafter’s side since 04/04/2019 and either dead or alive
    But the true Libyans -Falcons- have captured or found many buried young kids, Chadees , one American plus others from Eastern Europe
    The other big lie, the people of Tripoli will not fight the Falcons since they are terribly sick for being captives to Misrata’s thugs and other serious criminals.
    Seconds are ticking the time and you will be executed by hanging for many criminal acts and especially the ultimate act of TREASON, ya diseased Turkey’s dogs

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