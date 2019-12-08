شاهد بالفيديو | حقيقة تصريح وزير خارجية الوفاق حول إحتمال “سقوط طرابلس”

حقيقة تصريح وزير خارجية الوفاق حول إحتمال “سقوط طرابلس”
فيديو | ترجمة كتابية لتصريح وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اليوم في ” منتدى حوار المتوسط – #روما ” حول ضرورة وقف إطلاق نار عاجل وقلقه من إحتمال ما أسماه ” سقوط #طرابلس ” وحديثه عن وجود ” المرتزقة ” الأجانب في الجانبين .
يشار إلى أن سيالة قد نفى بوقت سابق من اليوم عبر بعض وسائل الإعلام تقديم مثل هذه التصريحات التي قال أنها عارية عن الصحة متهمًا ما أسماه ” إعلام الكرامة ” بتحريفها .
فيديو | ترجمة كتابية لتصريح وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اليوم في " منتدى حوار المتوسط – #روما " حول ضرورة وقف إطلاق نار عاجل وقلقه من إحتمال ما أسماه " سقوط #طرابلس " وحديثه عن وجود " المرتزقة " الأجانب في الجانبين .يشار إلى أن سيالة قد نفى بوقت سابق من اليوم عبر بعض وسائل الإعلام تقديم مثل هذه التصريحات التي قال أنها عارية عن الصحة متهمًا ما أسماه " إعلام الكرامة " بتحريفها . #ليبيا #المرصد
Posted by صحيفة المرصد الليبية on Saturday, December 7, 2019
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