شاهد بالفيديو | حقيقة تصريح وزير خارجية الوفاق حول إحتمال “سقوط طرابلس”

حقيقة تصريح وزير خارجية الوفاق حول إحتمال “سقوط طرابلس”

فيديو | ترجمة كتابية لتصريح وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اليوم في ” منتدى حوار المتوسط – #روما ” حول ضرورة وقف إطلاق نار عاجل وقلقه من إحتمال ما أسماه ” سقوط #طرابلس ” وحديثه عن وجود ” المرتزقة ” الأجانب في الجانبين .

يشار إلى أن سيالة قد نفى بوقت سابق من اليوم عبر بعض وسائل الإعلام تقديم مثل هذه التصريحات التي قال أنها عارية عن الصحة متهمًا ما أسماه ” إعلام الكرامة ” بتحريفها .

فيديو | ترجمة كتابية لتصريح وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اليوم في " منتدى حوار المتوسط – #روما " حول ضرورة وقف إطلاق نار عاجل وقلقه من إحتمال ما أسماه " سقوط #طرابلس " وحديثه عن وجود " المرتزقة " الأجانب في الجانبين .يشار إلى أن سيالة قد نفى بوقت سابق من اليوم عبر بعض وسائل الإعلام تقديم مثل هذه التصريحات التي قال أنها عارية عن الصحة متهمًا ما أسماه " إعلام الكرامة " بتحريفها . #ليبيا #المرصد Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Saturday, December 7, 2019

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