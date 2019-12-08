بالفيديو | إعترافات بثتها “قوة الردع الخاصة” تكشف تفاصيل تورط “الفار” بتنظيم “داعش”

فيديو | إعترافات بثتها ” قوة الردع الخاصة عبر مكتبها الإعلامي يوم 24 مارس 2016 لعضو تنظيم داعش المنهار في صبراتة الإرهابي أحمد ساسي الفلاح المكنى ” أبو الليث ” .

إعترف ” أبوالليث ” في هذا التسجيل على علاقة التنظيم مع محمد بحرون الملقب ” الفار ” الذي ظهر اليوم برتبة نقيب وهو يحتجز لواء طيار عامر الجقم كآمر ” الفرقة الأولى ” التابعة لوزارة داخلية الوفاق في مدينة الزاوية .

وأقر ” أبوالليث ” من داخل سجن ” الردع ” بتورط بحرون في تهريب مقاتلي داعش من ليبيين وتونسيين إلى #الزاوية وتوفير ملاذ لهم عقب الهجوم الدامي الذي شنه عناصر التنظيم الإرهابي على مديرية أمن #صبراتة مساء يوم 24 فبراير 2016 وأقدموا خلاله على ذبح أربعة من أعضاء المديرية بالسكاكين وتصفية آخرين رميًا بالرصاص .

يشار إلى أن إعترافات ” أبوالليث ” وعدد آخر من أعضاء التنظيم ممن أُطيح بهم في المنطقة الغربية بعد تطهير صبراتة منهم كانت سببًا في إصدار مدير مكتب التحقيقات لدى النائب العام الصديق الصور أمر قبض بحق المتهم المطلوب ” محمد بحرون الفار ” وآخرين في أكتوبر 2017 على ذمة القضية المعروفة باسم ( داعش /131 ) .