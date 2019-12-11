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وكالة الأنباء القبرصية : مناورات عسكرية ( فرنسية – إيطالية – قبرصية ) مشتركة غدًا الخميس في منطقة شرق المتوسط رداً على السلوك التركي العدواني في المنطقة .

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وكالة الأنباء القبرصية : مناورات عسكرية ( فرنسية – إيطالية – قبرصية ) مشتركة غدًا الخميس في منطقة شرق المتوسط رداً على السلوك التركي العدواني في المنطقة .

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ياحلاوة .جعجعة اردوغان جلبت له العار فلا قبل له بالطبع بدول الاتحاد الاوربى شمالا ومصر جنوبا وعلى اردوغان ان يغنى انا وحيد اسمى وحيد بنافس فريييييييد فيكفى عزلته وسط المنطقة كلها واتمنى ان تكون هناك مناورة اكبر يونانية ايطالية مصرية مع الجيش الليبى فى طبرق وبنغازى لتصل الرسالة اقوى ان البحر المتوسط يلفظ الجبان اردوغان

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