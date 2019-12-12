أول رد للمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق على اعلان حفتر الدخول للعاصمة طرابلس

أعلن العقيد محمد قنونو المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق أن الموقف العملياتي تحت السيطرة وقواتنا ستتعامل مع أي تحركات من طرف قوات حفتر، في أول تعليق على اعلان المشير خليفة حفتر دخول القوات المسلحة لقلب العاصمة طرابلس و الاعلان عن بدء معركة الحسم .
تعليقات
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استعد ياقنونو لدخول قفص القرود قى غابة النصر تسلى الجمهور فالكل يعرف انك بهلوان كلب حيران كذبت الف كذبة وكذبة والان نقول قنونو قنونو الحقيقة جيشنا بنحبه من اول دقيقة وقائده صاحب قرارات جريئة
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الجيش الليبي حينسخ منك صورة أخرى يحطوها في بنغازي باش يبدا في أحول في الشرق وأحول في الغرب من كثر ما انك حلو ومهضوم يا قنونو يالحووووول
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