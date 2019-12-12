أول رد للمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق على اعلان حفتر الدخول للعاصمة طرابلس

أعلن العقيد محمد قنونو المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق أن الموقف العملياتي تحت السيطرة وقواتنا ستتعامل مع أي تحركات من طرف قوات حفتر، في أول تعليق على اعلان المشير خليفة حفتر دخول القوات المسلحة لقلب العاصمة طرابلس و الاعلان عن بدء معركة الحسم .