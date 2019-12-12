تنسيقيات مؤسسات المجتمع المدني تعلن توقيت وأماكن مظاهرات الجمعة بهذه المدن

تنسيقيات مؤسسات المجتمع المدني تعلن توقيت وأماكن مظاهرات غدًا الجمعة في كل من ( بنغازي ، صرمان ، صبراتة ، أجدابيا ، ترهونة ، طبرق ، سبها و المرج ) ضد تهديدات “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال القوات التركية للأراضي الليبية “.
تنسيقيات مؤسسات المجتمع المدني تعلن توقيت وأماكن مظاهرات غدًا الجمعة في كل من ( بنغازي ، صرمان ، صبراتة ، أجدابيا ، ترهونة ، طبرق ، سبها و المرج ) ضد تهديدات “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال القوات التركية للأراضي الليبية “.
ليش لم يخرجوا عندما علموا بوجود الكفار الروس يتحاربوا صفًا بصف مع المجرم حفتر؟
أهو توا بيخرجوا يا الحر وخلاص ، لكن بيخرجوا مع المشير حفتر ضد المجرمين أمثالك
والله ما عاد فيها إلا السحق
مليشيات ومدايرين ما يبوا
لازم سحق بس
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