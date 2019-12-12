تنسيقيات مؤسسات المجتمع المدني تعلن توقيت وأماكن مظاهرات الجمعة بهذه المدن

تنسيقيات مؤسسات المجتمع المدني تعلن توقيت وأماكن مظاهرات غدًا الجمعة في كل من ( بنغازي ، صرمان ، صبراتة ، أجدابيا ، ترهونة ، طبرق ، سبها و المرج ) ضد تهديدات “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال القوات التركية للأراضي الليبية “.