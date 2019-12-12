اخبار ليبيا الان عاجل

تنسيقيات مؤسسات المجتمع المدني تعلن توقيت وأماكن مظاهرات الجمعة بهذه المدن

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تنسيقيات مؤسسات المجتمع المدني تعلن توقيت وأماكن مظاهرات غدًا الجمعة في كل من ( بنغازي ، صرمان ، صبراتة ، أجدابيا ، ترهونة ، طبرق ، سبها و المرج ) ضد تهديدات “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال القوات التركية للأراضي الليبية “.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يبتسمون‏، و‏‏نص‏‏‏‏

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات