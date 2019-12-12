باشاغا يغادر العاصمة طرابلس متجها إلى مصراتة

#عاجل أكدت وسائل اعلام محلية أن وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا غادر العاصمة طرابلس ووصل إلى مدينة مصراتة قبل قليل، يأتي ذلك بعد اعلن المشير خليفة حفتر شن عملية المعركة الحاسمة وتوجه القوات المسلحة إلى قلب العاصمة.