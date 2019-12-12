باشاغا يغادر العاصمة طرابلس متجها إلى مصراتة

#عاجل أكدت وسائل اعلام محلية أن وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا غادر العاصمة طرابلس ووصل إلى مدينة مصراتة قبل قليل، يأتي ذلك بعد اعلن المشير خليفة حفتر شن عملية المعركة الحاسمة وتوجه القوات المسلحة إلى قلب العاصمة.
تعليقات
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#عاجل أكدت وسائل اعلام محلية أن وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا غادر العاصمة طرابلس ووصل إلى مدينة مصراتة قبل قليل، يأتي ذلك بعد اعلن المشير خليفة حفتر شن عملية المعركة الحاسمة وتوجه القوات المسلحة إلى قلب العاصمة.
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برا اسطانبول أريح
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Did he put his colorful Burkah on yet
COWARD COWARD
Saraaj will jump on the same boat which he used to enter Tripoli
COWARD COWARD
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