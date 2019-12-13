مصدر طبي: وصول جثة القيادي في كتيبة ثوار طرابلس خالد المجراب لمستشفى بوسليم

#عاجل مصدر طبي في مستشفى بوسليم يؤكد وصول جثة القيادي في كتيبة ثوار طرابلس خالد المجراب والذي قتل في الاشتباكات الدائرة بالعاصمة طرابلس . ( وسائل إعلام محلية )
تعليقات
-
وشنو حصّل هالمليشياوي؟!؟!؟
أصلاً ما وصل للمكانة اللي كان فيها في عصابة جراثيم طرابلس إلا تلقاه كان ما مخلي ما داير من ظلم للناس وتعذيب وقتل وسرقة وبلاوي سود على راسه.
الحمد لله… مستراح منه… الله لا يرده
-
وصل الى الدرك الاسفل من النار هذا الصرصار لينضم الى غيره من الفجار الخوان الذين يسعون لبيع الاوطان لسلطان الدعارة التركى فخسروا الدنيا والاخرة
أضف تعليقـك