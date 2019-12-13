مصدر طبي: وصول جثة القيادي في كتيبة ثوار طرابلس خالد المجراب لمستشفى بوسليم

#عاجل مصدر طبي في مستشفى بوسليم يؤكد وصول جثة القيادي في كتيبة ثوار طرابلس خالد المجراب والذي قتل في الاشتباكات الدائرة بالعاصمة طرابلس . ( وسائل إعلام محلية )