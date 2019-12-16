أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري بشأن تطورات الاوضاع في طرابلس ومصراتة

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، الإثنين، إن الرصد الجوي مستمر على مدار الساعة لأي وجود تركي في مصراتة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي له أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية أعطى أوامر بحماية المدنيين أثناء دخول العاصمة.

وأكد أنه تم القضاء على عدد من المليشيات الأجنبية وسط تقدم ملحوظ داخل مواقع تابعة للإرهابيين.

وأوضح المسماري أن هدف اتفاق السراج وأردوغان هو بيع ‎ليبيا إلى تركيا، معلقا بأن الاتفاقية الأمنية ما هي إلا تسليم للأمن الليبي بكل أسراره إلى الأتراك.

وأشار إلى أن هدف العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي هو الوصول لقلب ‎طرابلس، وأن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها من عدة محاور نحو ‎طرابلس.

ونوه بأن الجيش الليبي لديه معلومات عن وصول أسلحة تركية إلى مليشيات في ‎طرابلس، وأن المليشيات تخزن أسلحة تركية وسط منازل المدنيين في ‎مصراتة.

وحمل الجيش الليبي مجلس الأمن مسؤولية أي مجازر قد تحدث إذا تم تسليم ليبيا للاحتلال التركي وإنزال إرهابيين على الأرض.

ونوه بأن الجيش سيدمر أي سفينة أو طائرة تركية تدخل المياه أو الأجواء الليبية خاصة في الموانئ المشبوهة: مصراتة ومعيتيقة وزوارة.

وأشار إلى أنه تم إسقاط طائرة مسيرة يوم الجمعة مباشرة بعد دخولها الي منطقة الحظر الجوي في مناطق الهيرة والعزيزية وغيرها في طرابلس.

ونوه بأن المليشيات لا تلتزم بقواعد الاشتباك باستخدام عدد من الأسلحة لاستهداف الجيش، كما قامت بتدمير كل خطوط الكهرباء بالهيرة وأغلقت كل المصارف بالأقفال للضغط على المواطنين.