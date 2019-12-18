البرلمان الليبي يكشف عن برنامج متكامل لنزع سلاح المليشيات بعد تحرير طرابلس

العين الإخبارية – طبرق-محمد شحات

كشف يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي عن برامج متكاملة لنزع السلاح من المليشيات وإعادة الدمج بالمؤسسات الرسمية بعد تحرير الجيش الليبي لطرابلس.

وقال العقوري إن مرحلة ما بعد تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية تتطلب تضافر الجهود لإعادة الإعمار.

ودعا، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” الأربعاء، الليبيين إلى نبذ خلافاتهم وبدء مرحلة جديدة لإعمار البلاد وتحقيق الاستقرار.

وأوضح أن أولويات البرلمان تتمثل في الدفع بملف المصالحة الوطنية مباشرة عقب تحرير طرابلس، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بأي أعمال انتقامية.

وأضاف أن “هذا ما أكدته القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أننا لن نسمح بأي سلوك انتقامي”.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي أنه لن يكون هناك أي مجال لتصنيف المناطق والمدن والقبائل بما يضر باللحمة الوطنية.

وتابع أن “الهدف الأسمى للبرلمان والجيش هو سيادة القانون بعد تخليص مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة التي تسيطر عليها”.

وأشار العقوري إلى أن البرلمان سيعمل مباشرة على استئناف مسيرة العدالة الانتقالية وتفعيل الإجراءات القانونية لمحاكمة المجرمين.

وحث المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والدول الصديقة على تقديم الدعم للسلطات الشرعية في هذا الاتجاه، واصفا المرحلة الانتقالية بالصعبة التي تتطلب تضافر جميع الجهود.

وأعرب عن أمله في أن يضرب الشعب الليبي مثالا للعالم في المصالحة والمحافظة على مقدرات بلاده وتجاوز تركة الماضي.

ومنذ الأسبوع الماضي يحرز الجيش الليبي تقدمات في معركة الحسم لتحرير العاصمة طرابلس عبر عدة محاور.

والثلاثاء، سيطر الجيش الليبي على منطقة الأحياء البرية التي تقع قبل معسكر النقلية بطريق المطار، وسط هروب المليشيات من طريق الأصفاح باتجاه طريق الكريمية.

ونفذ سلاح الجو عدة ضربات جوية على أهداف تابعة لمليشيات مصراتة بالقرب من المحطة البخارية بمدينة سرت، بالإضافة إلى الضربات على تمركزات المليشيات في محور عين زارة.

وكان الجيش الليبي أطلق عملية طوفان الكرامة في 4 أبريل/نيسان من هذا العام نتج عنها سيطرته الواسعة على المنطقة الغربية، بالإضافة إلى إسقاط ٣٩ طائرة مسيرة نوع “بيرقدار” وتدمير عدد من آليات الكيربي التركية بعد تدخل أنقرة على الخط ودعمها للمليشيات والإرهابيين.