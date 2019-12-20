شاهد : بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الجمعة الموافق 20/12/2019م

أصدر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قبل قليل بيانًا هامًا بشأن استهداف سلاح الجو الليبي لأهداف عسكرية في مدينة مصراتة ليلة الجمعة الموافق 20/12/2019م.

نص البيان :

بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن استهداف سلاح الجو الليبي لأهداف عسكرية في مدينة مصراتة ليلة الجمعة الموافق 20/12/2019م

قال تعالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

( وسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ) صدق الله العظيم

انطلاقًا من مسئولياتها وتأكيداً منها على المحافظة على أرواح المدنيين قامت القوات المسلحة العربية الليبية بتأجيل عمليات جوية لتدمير عدة أهداف في مدينة مصراتة لأكثر من مرة ووجهت تحذيرات متتالية دون استجابة لغاية الآن ، فلقد اعذر من انذر

عليه نفذ السلاح الجوي العربي الليبي الليلة وعده بأنه لن يتردد في أي عمل عسكري ضمن الضوابط والقوانين الدولية

وحرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استمرارها في حماية سيادة وأمن ليبيا من التدخل التركي ورداًً علي إعلان حكومة الوفاق المزعوم طلب الدعم اللوجستي والفني من تركيا ، نفذت مقاتلات سلاح الجو الليبي الليلة عملية استهداف

نوعية بعدة غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في مصراته تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل مليشيات حكومة الوفاق المزعوم التي أكدت الليلة ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لحكومة تركيا .

وقد نتج عن عملية الاستهداف الليلة تدمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراته ، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت علي حجم المخزون العسكري التركي فيها وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة بحمد الله وشكره .

أننا في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية نوجه رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب ، وان يدعوا أبنائهم الذين يقاتلون في صفوف مليشيات حكومة الوفاق المزعوم لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فوراً ودون تأخير ، فلقد تم الزُج بهم في قتال لا طائل منه، كما تدعوهم لقتل واعتقال وتسليم هؤلاء المتطرفين الذين يقودون مصراتة للدمار بدل العمار ، فالنصر قريب بإذن الله وقدرته وتوفيقه للجيش الوطني العربي الليبي ، ودحر هذه المليشيات المارقة قاب قوسين أو ادني

إن الحرب خياراً أجبرنا عليه لتحرير ليبيا من هيمنة المليشيات الإرهابية المؤتمرة بأوامر تركيا وقطر ، وأجبرنا عليه لإعادة توحيد البلاد كاملة تحت قيادة وطنية ليبية واحدة تجنباً لمشاريع التقسيم والتجزئة إلا انه وفي الوقت نفسه يحزننا ما نراه من قتلى

وجرحى يسقطون تباعاً ضمن صفوف المليشيات من أبناء هذا الوطن في ميادين القتال جلهم من الشباب الذين غرر بهم .

أن استهداف مصراتة سوف يتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل نهارًا وليلاً إذا لم تسحب مصراتة مليشياتها من طرابلس وسرت خلال 3 أيام بحد أقصي تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد ، وفي حال ما تمت تلك الانسحابات فأن السلاح الجو العربي الليبي الذي رفع قدراته عدداً ونوعاً في شرق وغرب وجنوب البلاد يعلن ومن باب قوة إنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها

أن المحاولات اليائسة التي يقوم بها فائز السراج المغلوب على أمره في اللحظات الأخيرة المتمثلة في طلبه هذه الليلة رسميا ً وعلنياً من تركيا تقديم الدعم اللوجستي والفني العسكري ما هي إلا محاولة تعلق الغريق بالقشة.

عاشت ليبيا حره أبيه عاشت دولة واحده موحده والخزي والعار للاستعمار وأعوانه الذين باعوا وطنهم لمشاريع قطر وتركيا والإخوان الخاسرة

القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

20/12/2019م