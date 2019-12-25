سلاح الجو يشن غارات جوية عنيفة في سرت

قالت مصادر عسكرية أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني بدأ بشن ‏‎ضربات جوية عنيفة الان استهدفت تمركزات لقوات مصراته في مدينة ‎سرت ، يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة من القيادة العامة للجيش الوطني لإنسحاب قوات مصراتة من العاصمة طرابلس وسرت