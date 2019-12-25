سلاح الجو يشن غارات جوية عنيفة في سرت

قالت مصادر عسكرية أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني بدأ بشن ضربات جوية عنيفة الان استهدفت تمركزات لقوات مصراته في مدينة سرت ، يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة من القيادة العامة للجيش الوطني لإنسحاب قوات مصراتة من العاصمة طرابلس وسرت
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غباوة اردوغان مفيدة للجيش الوطنى الذى تضاعف دعمه من الدول الشقيقة والصديقة مع جعجعة اردوغان الذى استنفذ كل اوراقه اردوغان اشبه بتاجر مخدرات يبيع السموم لعملائه ليقضى عليهم فى النهاية وضحايا هذا المجرم ملايين المشردين والاف القتل ونهايته ستكون على الطريقة الرومانية سحل فى الشارع مع زوجته
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