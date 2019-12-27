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عاجل / صلاح الدين

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

‏‎#طرابلس
مصادر محلية: مدفعية الجيش الوطني الليبي ‎تدمر تمركز لقوات الوفاق واندلاع كثيف للنيران ، والوحدات العسكرية تقاتل على مشارف طريق ‎#السدرة وسط منطقة ‎صلاح الدين

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • المهم ان صلاح الدين كان كردى والاكراد معادون لاردوغان بشرة خير تحرير صلاح الدين ومن بعدها الهضبة وابوسليم وستنهار بعدها باقى المليشيات لان اهالى طرابلس سيدخلوا معركة شوارع ضد الدواعش والقاعدة وهم ادرى منهم بشوارع طرابلس

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