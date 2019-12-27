الطائرات التركية بدون طيار في طرابلس

وصلت طائرات بدون طيار من أنقرة إلى ليبيا إلى جانب معدات عسكرية اخرى، الشحنة الأولى وصلت إلى مصراتة على متن سفينة أمازون. في فصل الصيف ، استخدمت الميليشيات بفاعلية الطائرات بدون طيار Bayraktar TB2 للاستطلاع.

في وقت لاحق ، وصل مدربون اتراك إلى مدينة مصراتة ووصلت معدات إضافية إلى القاعدة الجوية، والتي أعدها السراج في الخمس.

وصلت سفينة CRYSTAL GALAXY من ميناء Gemlik والسفينة التي تحمل العلم التركي LEYLA KALKAVAN من ميناء Marsaxlokk.

تم ايضاً نقل معدات عن طريق الجو في شهري مايو ويونيو ، حيث قامت طائرتان من طراز Antonov An-12BK وطائرة من طراز Antonov An-12BP بتوصيل قطع للطائرات بدون طيار إلى ليبيا.

في الفترة الممتدة من 3 يوليو إلى 21 يوليو 2019 ، قامت هذه الطائرة بستة رحلات من أنقرة إلى مصراتة. يقول تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن وثائق النقل من جميع الأطراف الستة شملت مرة أخرى بيان الشحنات وسجلات الشحن الجوي للسفارة الليبية في أنقرة ، وكان المستلم هو وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

المصدر/ arabitoday