كم دفع السراج ثمن المساعدات التركية؟

أظهرت بيانات رسمية أنه تم تحويل أكثر من نصف مليار يورو من ميزانية الدولة الليبية إلى حسابات الشركات التركية.

ويكلف نقل الأسلحة التركية الكثير من المال ، لكن السراج يحتاج إليها. ولولا المسلحين والأسلحة التركية، لهُزمت حكومة الوفاق.

وفي 9 ديسمبر ، أصبح من المعروف أن تركيا أرسلت أنظمة مضادة للطائرات إلى ليبيا. بواسطتها، تمكنت الجماعات من إسقاط 9 طائرات ليبية. ودفع ثمنها من مال الشعب.

يجني أردوغان أموالاً جيدة في حربٍ على أراضي الغير. أولاً في سوريا ، والآن في ليبيا. يتعاون الرئيس التركي مع حكومة الوفاق التي لم تنل حتى الان الشرعية من مجلس النواب، لتلبية مصالحه الاقتصادية.

المصدر/ arabitoday