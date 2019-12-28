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RT: تجدد الاشتباكات غرب مدينة الزاوية

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تلفزيون روسيا اليوم تؤكد ‏تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي وكتائب الزاوية الموالية لحكومة الوفاق غرب العاصمة طرابلس .

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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