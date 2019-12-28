الجيش الليبي يستهدف “إمبراطور التهريب” في الزاوية

استهدف سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي، السبت، مقرات المليشيات منها مقر مليشيا “النصر” المسؤولة عن التهريب والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن سلاح الجو نفذ غارتين على مقر مليشيا النصر التي يقودها محمد كشلاف الملقب بالقصب والمعروف بـ”إمبراطور التهريب”.

وتعد مليشيا النصر التي يتزعمها “إمبراطور التهريب، المذكور في تقرير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة في الفقرتين 90، 92 من التقرير الصادر في مارس/آذار 2018، إحدى أخطر وأهم المليشيات في مدينة الزاوية والمحور الغربي للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.

وأكد المركز تحقيق الضربتين لإصابات مباشرة ودقيقة لأهدافها، موضحة أن من بين الأهداف مخزن ذخيرة في منطقة أبوغلاشة الذي تم تدميره بالكامل.

ومدينة الزاوية إحدى أبرز المدن التي تسيطر عليها المليشيات تحت قيادة القيادي المتطرف أبو عبيدة الزاوي (شعبان هدية)، وتنتشر بالمدينة جماعات مسلحة عدة بعضها موالٍ لتنظيم القاعدة وعلى رأسها ما يعرف بكتيبة الفاروق.