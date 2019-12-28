قائد عسكري مصراتة يوضح بشأن انباء وصول مقاتلين سوريين إلى ليبيا

نفى قائد المجلس العسكري في مدينة مصراتة إبراهيم بالرجب، الأنباء التي تناقلتها خلال اليومين الماضيين وسائل إعلام عالمية وأخرى سورية، والتي تحدثت عن وصول مقاتلين من “الجيش الوطني” السوري المدعوم من تركيا إلى ليبيا، للقتال مع حكومة الوفاق ضد قوات اللواء خليفة حفتر.

وقال بالرجب في تصريح خاص لعنب بلدي عبر اتصال هاتفي، اليوم السبت، 28 من كانون الأول، “لا مقاتلين سوريين يقاتلون معنا الآن”، لكنه طلب أن يعود للقادة الميدانيين للتحقق أكثر من الموضوع، وأكد أنهم سيصدرون بيانًا توضيحيًا بهذا الشأن قريبًا.

ولفت إلى أن المعلومات التي لديه تفيد بوجود مقاتلين سوريين في صفوف قوات حفتر، لكنه شدد على أن هذه المعلومة أيضًا ليست أكيدة بالمطلق، وفق تعبيره.

وأردف بالرجب قائلًا، “إن كانت هناك أطراف وصلت إلى ليبيا (في إشارة إلى مقاتلين سوريين) فمن الممكن أن تكون العملية تمت خارج مظلة حكومة الوفاق”.

وفي رده على سؤال عنب بلدي، حول من هي الجهة التي من الممكن أن تدخل مقاتلين إلى ليبيا، قال إن “هناك أشخاص قد يقومون بهذه المهمة” دون أن يحدد هويتهم، مشددًا على أن جميع هذه المعلومات ما زالت إشاعات إعلامية هدفها خلط الأوراق.

ونفى بالرجب حاجة حكومة الوفاق إلى مقاتلين من الخارج، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاقية التي تم توقعيها مؤخرًا بين “الوفاق” وبين تركيا لا تتضمن إرسال مقاتلين إلى ليبيا.

ولفت قائد المجلس العسكري في مدينة مصراتة إبراهيم بالرجب، إلى أن أكثر ما يصعّب مهمتهم في قتال قوات حفتر، هو وجود الطيران الحربي بالإضافة إلى الطائرات الفرنسية التي تتمتع بقدرات عالية.

ونشرت عدة مواقع غربية، أمس الجمعة، من بينها موقع “بلومبيرغ” الأمريكي، أخبارًا تتحدث عن استعداد تركيا لنشر مقاتلين سوريين في ليبيا.

– المصدر/ موقع عنب بلدي السوري