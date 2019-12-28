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شاهد.. المرصد السوري يرصد أول ظهور لمقاتلين من سوريا في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

-عاجل | #المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية يتحصل على لقطات لأول ظهور للإرهابيين السوريين التابعين لما يسمى ” لواء السلطان مراد وفيلق الشام ” بقيادة الإرهابي السوري ” فهيم عيسى ” في إشتباكات الأمس خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين بعد أن نقلتهم #تركيا خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى #طرابلس عبر مطاري معيتيقة و #مصراتة #ليبيا .

– رامي عبدالله مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية : الفصائل التي نقلتها #تركيا من شمال #سوريا إلى #طرابلس وظهرت في الفيديو من أسوأ فصائل المعارضة على الإطلاق ومارست جرائم بحق السوريين الأكراد والعرب لأن غالبية عناصرها ينحدرون من أصول تركمانستانية سورية . #ليبيا #المرصد

عاجل | #المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية يتحصل على لقطات لأول ظهور للإرهابيين السوريين التابعين لما…

Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Saturday, December 28, 2019

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • داروها بجديات توا هما هذوما مع الوفاق
    وين قناصتنا الروس ثلاثه روس أحسن من ثلاثين سوري على إلارض والسلاح الجوي المصري والاماراتي والفرنسي وميغ ٣٣ من قاعدة الوطيه تمتلكم يا تيوس يا زومل نكونوا في السرايا الحمراء يوم الاثنين الصبح

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