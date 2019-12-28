شاهد.. المرصد السوري يرصد أول ظهور لمقاتلين من سوريا في ليبيا

-عاجل | #المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية يتحصل على لقطات لأول ظهور للإرهابيين السوريين التابعين لما يسمى ” لواء السلطان مراد وفيلق الشام ” بقيادة الإرهابي السوري ” فهيم عيسى ” في إشتباكات الأمس خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين بعد أن نقلتهم #تركيا خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى #طرابلس عبر مطاري معيتيقة و #مصراتة #ليبيا .

– رامي عبدالله مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية : الفصائل التي نقلتها #تركيا من شمال #سوريا إلى #طرابلس وظهرت في الفيديو من أسوأ فصائل المعارضة على الإطلاق ومارست جرائم بحق السوريين الأكراد والعرب لأن غالبية عناصرها ينحدرون من أصول تركمانستانية سورية . #ليبيا #المرصد