صحفي تركي يؤكد صحة ظهور مقاتلين سوريين في معارك طرابلس

” عمر أوزكيزليك ” رئيس تحرير صحيفة ” #تركيا الجديدة ” وعضو القسم الأمني في مؤسسة ” SETA “ المقربة من الحزب الحاكم في #أنقرة يؤكد صحة مقاطع الإرهابيين السوريين التي نشرها #المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال دخولهم الجبهات في #طرابلس معلنًا تبعيتهم لما يسمى ” الجيش السوري الحر ولواء المعتصم ” وبأنهم ذهبوا إلى #ليبيا لإمتلاكهم قدرات قتالية تساعد قوات الوفاق في قتال ” المرتزقة الروس ” .