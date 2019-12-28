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صحفي تركي يؤكد صحة ظهور مقاتلين سوريين في معارك طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

” عمر أوزكيزليك ” رئيس تحرير صحيفة ” #تركيا الجديدة ” وعضو القسم الأمني في مؤسسة ” SETA “ المقربة من الحزب الحاكم في #أنقرة يؤكد صحة مقاطع الإرهابيين السوريين التي نشرها #المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال دخولهم الجبهات في #طرابلس معلنًا تبعيتهم لما يسمى ” الجيش السوري الحر ولواء المعتصم ” وبأنهم ذهبوا إلى #ليبيا لإمتلاكهم قدرات قتالية تساعد قوات الوفاق في قتال ” المرتزقة الروس ” .

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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