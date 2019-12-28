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شاهد.. المرصد السوري يعرض تسجيل لظهور آخر لإرهابيي ” لواء السلطان مراد وفيلق الشام” في محور صلاح الدين

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل | #المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية يتحصل على لقطات لظهور آخر للإرهابيين السوريين التابعين لما يسمى ” لواء السلطان مراد وفيلق الشام ” بقيادة الإرهابي السوري ” فهيم عيسى ” في إشتباكات الأمس خلف بمنطقة صلاح الدين بعد أن نقلتهم #تركيا خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى #طرابلس عبر مطاري معيتيقة و #مصراتة #ليبيا .

 

عاجل | #المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية يتحصل على لقطات لظهور آخر للإرهابيين السوريين التابعين لما…

Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Saturday, December 28, 2019

 

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • كان قبلهم صلاح بادى وين هو الان وكما هرب من شدة النيران سيهرب الاخرين والنصر قادم لا محالة للجيش للوطنى

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  • الله يهلك السراج القذر الليبين ما نقاص عليهم غير الارهابيين السوريين الله يكسرك ياسارج انت وزمرتك الخنازير بعتو الوطن بالرخيص اللهم انصر ابناء جيشنا وسدد رميتهم وثبت اقدامهم

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  • بعد ان ثبت للعالم كله استخدام طائرات مدنية لنقل المليشيات الارهابية وجبر على نسور الجو اسقاط اى طائرة مدنية قادمة من تركيا اذا لم تستجب لطلب تفتيشها بمطار اخر قبل ان يسمح لها بالهبوط فى مصراطة او معتيقة

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