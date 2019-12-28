شاهد.. المرصد السوري يعرض تسجيل لظهور آخر لإرهابيي ” لواء السلطان مراد وفيلق الشام” في محور صلاح الدين

عاجل | #المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية يتحصل على لقطات لظهور آخر للإرهابيين السوريين التابعين لما يسمى ” لواء السلطان مراد وفيلق الشام ” بقيادة الإرهابي السوري ” فهيم عيسى ” في إشتباكات الأمس خلف بمنطقة صلاح الدين بعد أن نقلتهم #تركيا خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى #طرابلس عبر مطاري معيتيقة و #مصراتة #ليبيا .

عاجل | #المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية يتحصل على لقطات لظهور آخر للإرهابيين السوريين التابعين لما… Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Saturday, December 28, 2019