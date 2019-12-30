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غارة جوية تستهدف تمركزات قوات الوفاق في مصراتة

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اكدت مصادر اعلامية وعسكرية أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي سدد ضربة جوية استهدفت تمركز قوات الوفاق في مدينة مصراتة.

وأفادت فضائية الحدث في خبر عاجل لها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن الجيش الوطنى الليبي استهدف المرتزقة بضربة مباشرة للمرة الأولى في مصراتة.

وكانت وقعت مساء أمس 7 غارات جوية على مواقع لكتائب الوفاق شرق طرابلس وشهد محور صلاح الدين بليبيا معارك ضارية بين الجيش الوطنى الليبي وقوات الوفاق، وفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • جيش المتمرد حفتر لم ينتصر بقوته ابدا انتصر علينا بالطيران لا على الارض
    يجب على الليبيين جميعا ان يقفوا مع التوار وبسرعة الوقت ضيق جدا
    ما هي الا ايام وستندمون عندما يدخل حفتر الى طرابلس ويعسكر الدولة وتختفي الحرية، الوضع خطير جدا قواتنا يا أخوة تتراجع كثيرا الفترة الاخيرة كما صرح التائر تيكا

    رد

    • يا طارق الحاج عمر كوسسس امكك
      انا ح اقلــع الجلابيــــــــه … وانيكك الاخوانجيــــــــــــــــه
      انييكك الاخوانجـيــــــــه … واتغطــــــى ببطانيـــــــــــــــــه
      انييكك الاخوانجـيــــــــه … وشك للحيط وقفاك ليــــا

      رد

    • يا طارق الحاج عمر كوسسس امكك
      انيـكك الاخوانجيــــــــــــه … واشـــرب سيجــــاره محشيــه
      انا ح اقلــع الجلابيــــــــه … وانيكك الاخوانجيـــــــــــــــــــــه
      انييكك الاخوانجـيــــــــه … واتغطــــــى ببطانيــــــــــــــــــــه
      انييكك الاخوانجـيــــــــه … وشك للحيط وقفاك ليــــا

      رد

    • يا طارق الحاج عمر
      يا خروووووووف
      طيزززززك حرقاكك … تعالـــــى اتنـــــــــــــــــاكك
      مش حنسـى طيزززك …. ابـــــدا يا متنـــــــاكك
      عايــــــــز تتـــــناكـــــــــك .. انا زززبى فــــــــــــداك
      وززبى فى طيززززك .. هــــــــــــــــــو دواكــــــــــ

      رد