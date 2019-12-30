غارة جوية تستهدف تمركزات قوات الوفاق في مصراتة

اكدت مصادر اعلامية وعسكرية أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي سدد ضربة جوية استهدفت تمركز قوات الوفاق في مدينة مصراتة.

وأفادت فضائية الحدث في خبر عاجل لها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن الجيش الوطنى الليبي استهدف المرتزقة بضربة مباشرة للمرة الأولى في مصراتة.

وكانت وقعت مساء أمس 7 غارات جوية على مواقع لكتائب الوفاق شرق طرابلس وشهد محور صلاح الدين بليبيا معارك ضارية بين الجيش الوطنى الليبي وقوات الوفاق، وفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.