تركيا.. المعارضة التركية بعد لقائها مع تشاوش أوغلو ترفض إرسال قوات إلى ليبيا.
حزب الشعب التركي: مشروع إرسال قوات إلى ليبيا خطوة سلبية.
حزب الشعب التركي: إرسال قوات إلى ليبيا سيفاقم الصراع هناك.
تركيا.. المعارضة التركية بعد لقائها مع تشاوش أوغلو ترفض إرسال قوات إلى ليبيا.
حزب الشعب التركي: مشروع إرسال قوات إلى ليبيا خطوة سلبية.
حزب الشعب التركي: إرسال قوات إلى ليبيا سيفاقم الصراع هناك.
احزاب المعارضة جعلت اردوغان وحيدا يتحمل مسئولية دفن جنود جيش الدعارة التركى فى ليبيا ويتحمل مسئولية جنونه نحو جنوده فالمعركة محسومة للجيش الوطنى الليبى وكل من دعمهم اردوغان فى كل مكان اصبحوا فى خبر كان فهو مسئول عن ضياع الاخوان فى مصر وحبس مرشدهم ومصادرة اموالهم بعد ان اوهمهم بقدرته على اعادة مرسى للقصر وشجعهم على الصدام مع الامن المصرى حتى هلكوا رغم مناشدة عقلاء المشايخ لهم يومها بفض الاعتصام سلميا والمشاركة فى العمل السياسى فرفضوا وتصوروا انهم سبهزموا الجيش والشعب المصرى !!!!
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