‏تركيا.. المعارضة التركية بعد لقائها مع تشاوش أوغلو ترفض إرسال قوات إلى ليبيا.

‏حزب الشعب التركي: مشروع إرسال قوات إلى ليبيا خطوة سلبية.

‏حزب الشعب التركي: إرسال قوات إلى ليبيا سيفاقم الصراع هناك.