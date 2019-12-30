-قناة ‏العربية: السيسي وماكرون يدعوان إلى “أكبر قدر من ضبط النفس” في ليبيا.

– ‏مراسل العربية: ماكرون والسيسي يعتبران اتفاق أردوغان والسراج مخالفا للقانون ‎.