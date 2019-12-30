-قناة العربية: السيسي وماكرون يدعوان إلى “أكبر قدر من ضبط النفس” في ليبيا.
– مراسل العربية: ماكرون والسيسي يعتبران اتفاق أردوغان والسراج مخالفا للقانون .
-قناة العربية: السيسي وماكرون يدعوان إلى “أكبر قدر من ضبط النفس” في ليبيا.
– مراسل العربية: ماكرون والسيسي يعتبران اتفاق أردوغان والسراج مخالفا للقانون .
يعني كيف ظبط نفس ؟ هل نصمت امام تهديد اللقيط الماسوني اردوخان ؟؟ او نرحب بجنود الاحتلال و المرتزقه ؟؟؟؟ كلام غير منطقي اطلاقا
الكذب والكذب يا سيسي هذا فقط فأنت السبب في سقوط طرابلس ان سقطت الآن نحن ليس عندنا ما نواجه به والمحاور في تراجع مستمر
ولهذا نعتذر للشعب الطرابلسي اننا فعلنا ما بوسعنا وربي يكون في عونكم من هالشخشير والخسيس سيسي وحكم العسكر بعدما كنتم في حرية ومدنية
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