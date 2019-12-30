قناة العربية: مصادر تؤكد مغادرة حفتر للقاهرة بعد زيارة خاطفة أجرى خلالها محادثات

مصادر العربية تؤكد مغادرة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر للعاصمة المصرية القاهرة بعد زيارة خاطفة أجرى خلالها محادثات، وطالب خلالها بدعم الجيش ورفع حظر السلاح عنه.
تعليقات
-
على أساس انت تصنع فيه السلاح ، كيف وصلت للهضبة وأبوسليم؟ كيف سيطرت على 90 في المية من ليبيا وطرابلس دخلتها وانت على الحدود الادارية ؟ كيف قتلت من قواتنا العشرات بل المئات يا شخشير ؟ انا اعتبر المعركة معك خاسرة لأنك سيطرت فعلا على المحاور والمدافعين في انهيار واضح
ان لله وان اليه راجعون
-
اضحكتنى ياتونسى ياموسخ لما بتقول قواتنا هو التوانسة بيحاربوا الجيش الليبى ولا ايه واضح انك غبى جدا وابن داعرة اخوانية من التى يركبها المجاهدون فى سبيل المرشد كل يوم وانت فرحان ياديوث
-
اذا التقى المشيران فالويل للاخوان احفروا قبروكم بسرعة واكتبوا وصايكم فالطوفان قادم لا محالة فاكرين اللقاء الماضى بعدها تم دك مصراطة دون خطوط حمراء بما فى ذلك طاقم تشغيلها التركى والان سنرى على الارض ضربات نوعية بدعم من الجيش المصرى مباشر فهل نرى القوات الخاصة 777 و 999 تصل لطرابلس لضبط واحضار الخوان ونرى سلاح المظلات ينزل فوق اسطح العمارت العالية ليدعم ااجيش الوطنى فى التقدم كل شئ جاهز وجائز
أضف تعليقـك