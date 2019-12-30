قناة العربية: مصادر تؤكد مغادرة حفتر للقاهرة بعد زيارة خاطفة أجرى خلالها محادثات

مصادر العربية تؤكد مغادرة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر للعاصمة المصرية القاهرة بعد زيارة خاطفة أجرى خلالها محادثات، وطالب خلالها بدعم الجيش ورفع حظر السلاح عنه.