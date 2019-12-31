خسائر ضخمة.. قنونو يوضح اخر التطورات العسكرية والاشتباكات جنوب طرابلس

أكدت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها قتلت الاثنين 10 من مسلحي قوات حفتر (الجيش الوطني) أثناء اشتباكات عنيفة في محيط مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو إن الاشتباكات اندلعت عندما حاولت قوات حفتر التسلل إلى مواقع تابعة لقوات الوفاق قرب طريق المطار جنوبي طرابلس، مؤكدا تدمير 12 آلية للمهاجمين.

وأضاف العقيد قنونو أن قوات الوفاق هاجمت القوة التي حاولت التسلل إلى جسر الفروسية بعناصر مشاة معززين بأربع مدرعات إماراتية، مشيرا إلى أن ضربات مدفعية دقيقة أصابت المهاجمين.

وتابع أن قوات الوفاق نجحت في استدراج مسلحين موالين لحفتر في محور طريق الخلاطات جنوبي العاصمة لتهاجمهم بعد ذلك.