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خسائر ضخمة.. قنونو يوضح اخر التطورات العسكرية والاشتباكات جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الجزيرة
قناة الجزيرة
مصدر الخبر / قناة الجزيرة

أكدت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها قتلت الاثنين 10 من مسلحي قوات حفتر (الجيش الوطني) أثناء اشتباكات عنيفة في محيط مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو إن الاشتباكات اندلعت عندما حاولت قوات حفتر التسلل إلى مواقع تابعة لقوات الوفاق قرب طريق المطار جنوبي طرابلس، مؤكدا تدمير 12 آلية للمهاجمين.

وأضاف العقيد قنونو أن قوات الوفاق هاجمت القوة التي حاولت التسلل إلى جسر الفروسية بعناصر مشاة معززين بأربع مدرعات إماراتية، مشيرا إلى أن ضربات مدفعية دقيقة أصابت المهاجمين.

وتابع أن قوات الوفاق نجحت في استدراج مسلحين موالين لحفتر في محور طريق الخلاطات جنوبي العاصمة لتهاجمهم بعد ذلك.

عن مصدر الخبر

قناة الجزيرة

قناة الجزيرة

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تعليقات

  • قنونو اكبر كذاب ينسب للمليشيات انتصارات الجيش الوطنى وله سوابق متعددة فى الكذب واضحة عندما انكر سحق مليشيات الفيل وعندما زعم انهم اسقطوا طائرة مسيرة لحفتر واتضح انها ايطالية اسقطها الجيش الوطنى ومن قبل قال لدينا اجهزة متطورة تمنع الطيران الليلى لحفتر وراينا بعدها طيران ليلى ونهارى ووصل الى مصراطة فقنونو يعيش فى مصراطة بعيدا عن محاور القتال فى طرابلس ودليل ضعف المليشيات الاستعانة بمرتزقة من سوريا مما يؤكد هلاك المصاريت ورفض اهالى طرابلس للقتال مع المليشيات الارهابية وتقدم الجيش الوطنى دليل على الانتصار وتقهقر المليشيات دليل انكسار والجيش عند الهضبة وابوسليم ودخولهما يحسم المعركة قريبا جدا رغم انف الخوان وكلبهم اردوغان

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  • هذا الخبر من أدق الأخبار وأصدقها لأنه يبث من أحسن القنوات والمواقع الاخبارية قصدي قناة الجزيرة من القنوات التي تهتم بمصالح البلدان وتسعى لدعم الشرعية من خلال بث الأخبار المناسبة ولا يهمها مصداقية الخبر بقدر أهمية الغرض الشريف من بثه
    شكرا قناة الجزيرة للأخبار المناسبة للشرف والمصالح السامية

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  • هذا الاحول الصعلوك اصبح متحدث باسم داعش و الخونه و العملاء. هالحمار ماهوش شاعر بنهايته كيف ستكون

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    • وهل أنت يا مجدي طرووم تشعر بنهايتك كيف تكون وانت تطبل وتضرب في البندير لحفتر ولمزيد من الدمار الشامل لطرابلس وسكانها الباطل يبقى داما باطل الظالم لا يفلح أبدا خمس سنوات والسراج يمد في يديه للمصالحه ويسعى للانخابات واقامة دولة ليبيه باطيافها المختله لكن هذا لا يتمشى مع الانقلابيين أمثالك يا طرووم شباب طرابلس والمنطقة الغربية اقسموا بصدق ان حفتر لن يحكمها أبدا ولن يدخلها طرابلس أبدا وانت قاعد تشوف قدام عيونكم لا تقدم على الارض لمعسكر حفتر.

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      • السراج لا يملك شيء لايتحكم في المليشيات ولا ينقادوا له لا يستطيع ان يلزم احد بالشيء المطلوب لا شرق ولا غرب وهو واحد من حكومة وفاق جاءت باتفاقية مكتوبة منشورة لم ينفذ منها شيء ولهذا يعتبر حكومة فاشلة واستقال منها من اخبر عنها وقال بالحرف الواحد فشلنا. ولهذا تحرك الجيش بعد مهلة 5 سنوات عجز فيها السراج وحكومته عن الوفاق والجيش نزيه لا يتبع سياسة الارض المحروقة ومع ذلك هو اليوم في الهضبة وطريق المطار وصلاح الدين يعني في أحياء طرابلس
        وقد اعترف المجعي بذلك لما قال : استرددنا بعض محاور صلاح الدين، فصلاح الدين من احياء طرابلس
        واعترف قنونو لما قال: محاولة فاشلة لاقتحام قوات حفتر للحدود الإدارية لمدينة طرابلس والمقصود الاحياء السكنية المكتظة بالناس
        وهذا نشر وعندي الروابط من مواقع حكومة الوفاق نفسها
        يعني الجيش اليوم يقتسم مع المليشيات منطقة طرابلس

      • ممكن انت في الزنتان في الضواحي مش فاهم شن صاير
        راهو دق مش عادي قريب هلبة نسمعوا فيه
        ربي يسلم وخلاص

  • الا يستحى سواقط خيام النكاح امثال جلول وبلقاسم الزناتى من انفسهم بعد ان سقطت الاقنعة عنهم وظهر وجههم القبيح واى مبيون او زامل منهم اوديوث سيتم رجمه فى ميدان عام مع من خانوا الوطن وان شاء الله المشير خليفة حفتر هو الرئيس المنتخب لليبيا العام الجديد رغم انف الخوان واردوغان فعلوا اكثر مما فعلوه الان مع السيسى ومع ذلك زاد قوة واصبح الجيش المصرى التاسع عالميا وكان من قبل الخامس عشر والتركى الان السادس عشر وبعد دفنه فى الصحراء الليبية سيصبح بعد جيش قطر اتفوووه على كل الاخوان الملعونين

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