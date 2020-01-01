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الأقوى في الشرق الأوسط… 9 معلومات لا تعرفها عن الجيش التركي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مع تزايد الانباء المتواردة حول تدخل عسكري وشيك في ليبيا، وارسال قوات الجيش التركي إلى الاراضي الليبية بعد تقديم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها لدى الأمم المتحدة طلب المساعدة العسكرية لصد زحف الجيش الوطني نحو قلب العاصمة طرابلس.. إليكم 9 معلومات عن الجيش التركي و ترتيبه عالمياً وإمكانياته العسكرية والقتالية والعتاد الذي يملكه حيث يحتل المرتبة رقم 9 بين أقوى 137 جيشا في العالم، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط، بحسب موقع “غلوبال فير بور” الأمريكي:

1- يعتمد الموقع في تصنيف قوة الجيوش، على حجم العتاد العسكري للجيوش وعدد جنودها، إضافة إلى القوة الاقتصادية والسكانية، لتلك الدول.

2- يتجاوز عدد سكان تركيا 81 مليون نسمة، بينهم أكثر من 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل، ويصلح للخدمة العسكرية أكثر من 35 مليون شخص، بينما يصل إلى سن التجنيد سنويا 1.4 مليون شخص تقريبا.

3- تعداد الجيش التركي يصل إلى 735 ألف جندي، بينهم 380 شخصا في قوات الاحتياط.

4- يمتلك الجيش التركي قوة جوية تحتل المرتبة رقم 10 بين أقوى القوات الجوية في العالم، وعدد طائراتها 1067 طائرة، بينها 207 مقاتلات حربية، و207 طائرة هجومية، و87 طائرة نقل عسكري، إضافة إلى 289 طائرة تدريب.

5- يصل عدد مروحيات الجيش التركي العسكرية إلى 492 مروحية، بينها 94 مروحية عسكرية.

6- تتكون قوة الدبابات في الجيش التركي من 3200 دبابة، و9500 مدرعة، وتحتل المرتبة رقم 7 عالميا في هذين السلاحين.

7- يمتلك الجيش التركي 1120 مدفعا ذاتي الحركة (المرتبة 5 عالميا)، و1272 مدفع مقطور، و350 راجمة صواريخ.

8- يتكون الأسطول الحربي التركي من 194 سفينة حربية، بينها 16 فرقاطة، و10 كورفيتات، و12 غواصة، و34 قارب دورية، و11 كاسحة ألغام بحرية.

9- يمتلك الجيش التركي 9 موانئ كبرى، و98 مطارا، وله حدود مشتركة مع دول أخرى تصل مسافتها إلى 2816 كم، بينما تتجاوز مساحة تركيا 783 كم مربع، وتصل ميزانية الدفاع التركية إلى 8.6 مليار دولار أمريكي.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • ما هذهِ الدعاية … لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، إذا كان الجيش الأقوى فى الشرق الأوسط ، لماذا لا يقوم بتحرير المسجد الأقصى من دنس الصهاينة؟… ولكنه إستعراض العضلات لآجل الرقى بحزب التنظيم الإخوانى الإيرانى العالمى الماسونى الذى ينتمى إليه أوردغان وكل من على شاكلتهِ ، أما عن دعمه الإسلام الذى يتشدق بهِ أوردغان ، فذلك مجرد بروبوقاندة ، حيت انه ليديهِ العديد من القواعد الأمريكية فى تركيا إضافة الى علم إسرائيل الذى يرفرف فى تركياعالياً.

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  • تعرف على قوة تركيا العسكرية! هههههههه
    وكأن العالم ليس فيه الا تركيا فقط!!
    الحرب في حقيقة الامر لا تعتمد فقط على مكونات الجيش وعدته وعتاده بل لابد من أمور أخرى منها مبررات الحرب والموقف العالمي والاقليمي ومصالح الدول الاقوى واهمها المصالح الاقتصادية والحروب الباردة اكبر دليل على ذلك!

    ان تركيا لن ترسل كل هذه القوة ولا ربعها ولاعشرها من اجل السراج! ولن تدخل في مشاكل عالمية مع روسيا وامريكا واوروبا بل ومع مصر والسعودية والامارات والجزائر فكل هؤلاء جميعا او فرادا يفوقونها وجاهة وقوة!
    والمصالح التركية المرجوة من ليبيا مهما عظمت تظل محفوفة بمخاطر قد تنهي اقتصاد تركيا وتجعلها فنزويلا في الشرق الاوسط
    ولو فرضنا انها بعثت شيئا من ذلك فانها ستقابل بكامل القوى العسكرية من مصر العدو الاكبر لاردوغان وليبيا بجيشها القوي الذي قهر الارهاب في الشرق الليبي في اقل من ثلاث سنوات
    ضف على ذلك ان اليونان وقبرص كذلك! وما التهديد الروسي والافريكوم منا ببعيد!
    نشر معلومات حول قوة التركي عبارة عن دغدغة اعلامية تهدف الى رفع معنويات واخفاض معنويات أخرى
    والوقت بين سابق وحاضر ولاحق
    لماذا لم تبعث تركيا قوة عسكرية من جيشها الاقوى في الشرق الاوسط حتى الان؟
    لماذا تزج بالسوريين ولم تأتي بأتراك؟

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  • يا جماعة انا مش عايز يبقى في اى خوف او قلق من جيش الدعارة التركى .. لان ببساطة لو رجعنا للتاريخ كان جدكم المجاهد الشهيد عمر المختار بنفس ظروف الجيش الوطنى حاليا من قلة فى الافراد والعتاد والامكانات و لكن كان معاه حاجة واحدة بس هى الحق وده اهم من كل القوى العسكرية .. يعنى انا متاكد ان حفيد المختار المشير حفتر قادر على صد العدوان هو و معاه رجال الجيش السرفاء .. اللهم انصر الجيش العربى الليبى على كل اعدائة .. مش معقول بجد واللة من كل الجنسيات يحاربو فى الجيش و مازال ثابت و صامد صمود الجبال .. مرتزقة تشاديين على سودانين على سوريين على برتغاليين او امريكان على عثمانيين اية دة مش ممكن .. دة لو جيش بلد تانية كان زمانة اتمسح م الوجود .. والله الشعب الليبى لابد انه يشعر بالفخر لوجود هولاء الابطال اللذين يحمونهم و لا يخشون الا الله و باقل و اقدم واضعف الامكانات يواجهون الموت بكل شجاعة فداء لليبيا و للشعب الليبى .. هنيئا لمن نال منكم الشهادة و تحية اجلال و اعزاز و تقدير لكل فرد من الجيش من اصغر عسكرى حتى قائدكم العام المنتصر باذن الله سيادة المشير خليفة حفتر

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    • ابن طرابس
      مجاهد ليبي
      محمد المصري
      بارك الله فيكم جميعا ايها الشرفاء
      والحق هو المنتصر في النهاية

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