لأول مرة منذ سنوات.. هبوط أول طائرة شحن في مطار طرابلس الدولي

اكدت مصادر مطلعة وعسكرية هبوط أول طائرة شحن مساء الاربعاء إلى مطار طرابلس الدولي الواقع تحت سيطرة الجيش الوطني، بعد خروجه عن الخدمة وتوقف دام لعدة سنوات.

كما اكدت مصادر ملاحية ان طائرة شحن تابعة للجيش الوطني هبطت في مطار طرابلس الدولي.