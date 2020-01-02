لأول مرة منذ سنوات.. هبوط أول طائرة شحن في مطار طرابلس الدولي

اكدت مصادر مطلعة وعسكرية هبوط أول طائرة شحن مساء الاربعاء إلى مطار طرابلس الدولي الواقع تحت سيطرة الجيش الوطني، بعد خروجه عن الخدمة وتوقف دام لعدة سنوات.
كما اكدت مصادر ملاحية ان طائرة شحن تابعة للجيش الوطني هبطت في مطار طرابلس الدولي.
اكدت مصادر مطلعة وعسكرية هبوط أول طائرة شحن مساء الاربعاء إلى مطار طرابلس الدولي الواقع تحت سيطرة الجيش الوطني، بعد خروجه عن الخدمة وتوقف دام لعدة سنوات.
كما اكدت مصادر ملاحية ان طائرة شحن تابعة للجيش الوطني هبطت في مطار طرابلس الدولي.
والله زمان يامطار طرابلس العالمى وزكرياتى به عندما قال لى ضابط الامن عندما فتح شنطتى شينوا هذا قنبلة !!! فقلت له انها لفة لانشون لحم مفروم تحب تاكل منها فقال لى باهى وسمح لى بالانصراف
من اين اتت طائرة الشحن ؟ و ما هي شحنتها ؟
لابد انها اتت من مصر او من الامارات او من الاردن . و لا بد ان الشحنة مرتزقة من صاد شين المصاروة او من الجنجويد السوادين او من الفصائل الاسلامية التكفيرية السورية . لتقتل الطرابلسيين ، حتى يحكمهم عميل السي آي إيه الاميركي خليفة حفتر .
اللعنة عليكم ايها العملاء الخونة عبيد خليفة حفتر
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