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المجعي: “مرتزقة فاغنر” اختفوا منذ يومين من طرابلس.. وهذا ما يحدث في مشروع الهضبة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لـ «عملية بركان الغضب»، أنهم رصدوا انسحاب المرتزقة الفاغنر الروس من جبهات القتال الأولى، وأن عيون عناصر الرصدلم تشاهدهم منذ يومين في محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وتساءل «المجعي»، في مداخلة هاتفية من مصراتة على قناة «التناصح»، أن قوات الوفاق لا تدري لماذا انسحب المرتزقة الروس من جبهات القتال، قائلا: «لا ندري هل هو انسحاب من أجل ترتيب صفوفهم أم من أجل الانسحاب»، على حد قوله.

وأكد أن القوات المسلحة الليبية تقدمت بالفعل في منطقة مشروع الهضبة، قائلاً: «أن قوات حفتر استغلت إعادة ترتيب صفوف جيش الوفاق في مشروع الهضبة فتقدموا، لكن الآن يتم التعامل معهم في المنطقة وأنه خلال ساعات سنسطيع دحر قوات حفتر من مشروع الهضبة»، حسبما قال.

ويرى أن محاولة تقدم قوات حفتر في نقطة مشروع الهضبة هي عملية يطلق عليها عسكريا «عملية انتحار»، قائلا: «إن تقدم قوات حفتر بهذا الطريقة في هذه النقطة تمثل عملية انتحار، وأن الساعات المقبلة ستشهد رجوع المنطقة لسيطرة قوات الوفاق أما قوات حفتر سيفرون أو يقعون قتلى أو أسرى.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • – من كتفك من فوق احد المباني في وسط المدينة وجه القاذف الحارق من كتفك الصنديد الي قمتوا بيه الجثامين وجه القاذف – لبرج ليلي – والا فندق الباباروسا كونتيفارا – خلي تعرف نتيجة الاستخفاف بالناس – اومن جلسين يعلفوا – زي الغنم غادي – 💫⚓️

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  • خروف غبى عايش فى اوهام كل مرة يتوعد فيها وهو يعترف بالهزيمة وتقهقر مليشياته المكسحة وهو متصور ان اردوغان الجبان سيريل له بالفعل قوات جيش الدعارة التركى وهو يعانى فى ادلب من ضربات اسد لمليشياته وقواته معا فما بالك باسد الصحراء فى ليبيا انسى وخذ البنسة ياغبى انتم اخترتم ان تدفنوا فى مقابر جماعية بدلا من زفة السجون

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  • ياحمار انسحبت فاجنرز من راسك نتيجة زيادة حبوب الهلوثة مع ضربات الجيش الوطنى مع من السحق والدعك من اسود ليبيا الشجعان المهم جهزت خيام النكاح للجيش العثمانلى والجيش السورى الحر عليك ان تقدم لهم امك واختك وبنتك وزوجتك ليجاهدوا معهم فى خيام النكاح فى سبيل المرشد فهو اسمى امانيكم النكاج فى سبيل الشيطان

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  • كيف يصل المتمرد اساسا الى الهضبة!! كيف تخلوه يا قواتنا!!؟ وصول حفتر الاسير الى الهضبة معناها هو في وسط طرابلس!!
    كيف المدة اللي فاتت كلها تقولولنا اعلامهم كذب ولم يسيطر ولم يحرز اي تقدمات ولم ولم!! وتوا تقول هو استغل الفرصة احني نديروا في ترتيب صفوف !!! كلام غلط وعذر غير مقبول!!! اما ترتيب صفوف!!!! خيرا هما اللي جايين من الف كيلو ما يرتبوش في صفوفهم!!
    اني احمل المجعي هذا وحكومة الوفاق مسؤلية هذا الحدث واعتبره خيانة لتوارنا الاشارس!!

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    • يا جلول
      خد بعبوص واسكت يا خروف
      شعار الاخــــــــــــــــــــــــــــوان
      عيش كـــــــذااب …. او تمـــــــــــــوت
      عيش حـــــراامى …. او تمـــــــــــــوت
      عيش خـــــووول … او تمـــــــــــــوت
      عيش خـــرووف … او تمـــــــــــــوت
      عيش خائــــــــن … او تمـــــــــــــوت
      عيش فى السجن … او تمـــــــــــــوت

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  • القرامطة جيش المشير الشخشير حفتر الأن في الهضبة الملاعين
    أرجوا من الأخ المناضل مصطفى المجعي وحكومتنا المعترف بها دوليا فقط أن يركزوا على أن القذاف تسمع بوضوح في قلب العاصمة ثم يعقبها أصوات كثيرة لسيارات الاسعاف أرجوا أن يعطوا أمر لسيارات الاسعاف أن يكتفوا بالأضواء ويغلقوا صوت السرينة لأن معنى هذا ان الناس حتفهم غلط سيظنون أن جرحانا وقتلانا كثيرون وأن القذاف أصابتهم وهو ليس كذلك

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