المجعي: “مرتزقة فاغنر” اختفوا منذ يومين من طرابلس.. وهذا ما يحدث في مشروع الهضبة

قال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لـ «عملية بركان الغضب»، أنهم رصدوا انسحاب المرتزقة الفاغنر الروس من جبهات القتال الأولى، وأن عيون عناصر الرصدلم تشاهدهم منذ يومين في محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وتساءل «المجعي»، في مداخلة هاتفية من مصراتة على قناة «التناصح»، أن قوات الوفاق لا تدري لماذا انسحب المرتزقة الروس من جبهات القتال، قائلا: «لا ندري هل هو انسحاب من أجل ترتيب صفوفهم أم من أجل الانسحاب»، على حد قوله.

وأكد أن القوات المسلحة الليبية تقدمت بالفعل في منطقة مشروع الهضبة، قائلاً: «أن قوات حفتر استغلت إعادة ترتيب صفوف جيش الوفاق في مشروع الهضبة فتقدموا، لكن الآن يتم التعامل معهم في المنطقة وأنه خلال ساعات سنسطيع دحر قوات حفتر من مشروع الهضبة»، حسبما قال.

ويرى أن محاولة تقدم قوات حفتر في نقطة مشروع الهضبة هي عملية يطلق عليها عسكريا «عملية انتحار»، قائلا: «إن تقدم قوات حفتر بهذا الطريقة في هذه النقطة تمثل عملية انتحار، وأن الساعات المقبلة ستشهد رجوع المنطقة لسيطرة قوات الوفاق أما قوات حفتر سيفرون أو يقعون قتلى أو أسرى.