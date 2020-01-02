غارات جوية في طريق الشوك بالعاصمة طرابلس

اكدت مصادر محلية أن سلاح الجو التايع للجيش الوطني شن غارات علي مواقع وتمركزات لآليات مسلحة تابعة لقوات الوفاق في طريق الشوك بالعاصمة طرابلس
تعليقات
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الترطيب توا في طريق الشوك
ربي ييسر لجيشنا ويهدي المغرر بهم من مليشياتنا قبل فوات الآوان
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اخزي عليكم يا بهايم يا حمير يا بدو شني هذا الزفت الأحرف احني ما نبوكمش بكل يا قرامطة يا مغول يا حوافر يا مداخلة يا كلاب يا تكفيريين يا …وااااااااااااااااااااك خلاص بنطربق معاش عارف شن نقول
تي وينكم يا توار وينكم شني هذا وين تركيا وين السوريين وين جويلي وين التشاديين
بسرعة حل بسرعة معاش فيها خلاص اضايقنا
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يا جلول يا ابن المومسسسسسسسسسسس
واضح ان امكك تعمل فى بيوت الدعارره التركيه ياخووووول
وفق تقرير لهيئة “دير سفكات” المدنية المتخصصة في مساعدة الشرائح الفقيرة في المجتمع التركي فهناك ما يقرب من 300 ألف عاهــــــــــرة تعملن بالدعاررة، في 55 محافظة من أصل 81 محافظة تركية.
كما أن تركيا تضم أكثر من 15-20 الف بيت دعاررة مرخص بشكل رسمي لمزاولة هذا النشاط غير الأخلاقـــــــــــــــي والمنافـــــــــي للديــــن الإسلامـــــــي.
أما الجانب المظلــم والأكثر مأساويــــة في دولة اردوغــــان، فإن عدد النســـاء اللاتي يتجهن للدعاررةفي ازدياد مضطرد بسبب الاوضاع الاقتصادية االمتردية وحاجتهــن للمـــال.
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