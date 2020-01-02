شاهد | بالفيديو والصور| تركيا تبني قاعدة ومطارًا للطائرات المسيرة وسط طرابلس

كشف موقع “ذا درايف” أن تركيا تبنى مهبطا للطائرات المسيرة وسط مشروع سكني خارج العاصمة طرابلس، وذلك بعد الاتفاق الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المؤقتة في نوفمبر الماضي، والذي يهدف إلى التدخل في الشأن الليبي وتقاسم ثروات البحر المتوسط بشكل غير مشروع.

طبيعة القاعدة العسكرية التركية الجديدة في ليبيا

ومن هذا يوضح الموقع الترتيبات اللوجستية التي ستستخدمها تركيا، وهي تستعد لإرسال المزيد من قواتها العسكرية إلى ليبيا. إذ التقطت الأقمار الصناعية التابعة لشركة بلانيت لابس صورة لمدرج الطائرات التركية بين المنازل السكنية في طرابلس، ورصدت الأقمار ورشة تجهيز ممر حيوي بامتداد 3500 قدم وعرض 105 أقدام، بين بنايات المنطقة السكنية المعروفة باسم مشروع الموز على بعد خمسة أميال من وسط العاصمة الليبية طرابلس، مع مدرج للطائرات في نهاية الممر الجوي.

ويضمن الممر الجوي التركي حماية الطائرات المسيّرة التركية من نوع تي بي 2، بحيث لا تطالها نيران قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وهي تتوغل الآن داخل طرابلس، ونفّذت الطائرات المسيرة التركية سلسلة من الضربات الجوية بالنيابة عن حكومة الوفاق الوطني، وقدمت الدعم الجوي لقواتها البرية التي تنفذ هجمات مضادة.

وأشار الموقع إلى أن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة لحكومة السراج، نشرت فيديوهات تُظهر قيام جنود أتراك بالعمل في مدرج الطائرات فيما يعرف بمشروع الموز في مدينة عين زارة، والتي تقع على بعد 5 أميال من جنوب شرق طرابلس

وأوضحت الصور أن البناء في المنطقة بدأ في الفترة بين 25 نوفمبر و4 ديسمبر، بينما تم التجهيز رسميا لبناء المهبط في 16 ديسمبر و 22 ديسمبر الجاري، وأضاف الموقع أن المنطقة تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق، وأن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن المكان تحت التأسيس.

مكاسب حكومة الوفاق من المطار التركي

يشار إلى أن مهبط الطائرات هذا، بمجرد اكتماله بمساعدة مباشرة من تركيا, يمكن أن يساعد في دعم عمليات الطائرات بدون طيار التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وقد تجعل المباني السكنية من الصعب، إن لم يكن من المستحيل على الطائرات القتالية المعادية أو المدفعية استهداف مهبط الطائرات مباشرة.

قد يكون هذا مهمًا بشكل خاص فيما يتعلق بعين زارة، الذي لا يتم عزله تمامًا من تهديدات الجيش الوطني الليبي، وهو في الواقع أقرب في بعض الاتجاهات من مطار معيتيقة الدولي‎، في طرابلس إلى الخطوط الأمامية الليبية، إنه في نطاق قوات حفتر، الذي قصفت موقع مشروع الموز، من بين أشياء أخرى، في الأسابيع الأخيرة كجزء من هجومها الأخير لمحاولة الاستيلاء على طرابلس.

كما أن الطائرات التركية بدون طيار صغيرة بدرجة كافية بحيث يتم إعادة نشرها سريعًا نسبيًا بواسطة الشاحنات ويقال إن المشغلين الليبيين يقومون بنقلهم من محطات التحكم الأرضية بسهولة، هذا يمكن أن يوفر لقوات حكومة الوفاق إمكانية الانتقال بين مهبط الطائرات الجديد والمواقع الأخرى، حسب الضرورة.

رغم أن هناك تقارير تفيد بأن الجيش الوطني الليبي ربما يكون قد دمر ما يصل إلى تسعة من طائرات تي بي 2 اعتبارا من أغسطس الماضي، إثر الغارات الجوية ضد المطارات التي كانوا يعملون فيها ، فضلا عن إطلاق النار عليهم من خلال أنظمة الصواريخ أرض جو من قوات حفتر، إذ وجد كلا الجانبين في الصراع الليبي صعوبة متزايدة في تشغيل وصيانة الطائرات العسكرية، بينما أدت الخسائر القتالية إلى تقليص عدد الطائرات الجوية المتاحة، وكذلك الطيارين منذ بدء الصراع.

كما أثرت ضربات الجيش الوطني الليبي أيضًا على تسليم الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية جواً من تركيا، وازداد هذ بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة بعد توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الليبي رئيس الوزراء فايز السراج اتفاقًا تضمن أحكاما لمواصلة المساعدات العسكرية التركية إلى الجيش الوطني وفتح الباب أمام نشر مباشر محتمل للقوات التركية في ليبيا.

وأخيرًا، فإن هناك تقارير إضافية تفيد بأن تركيا بدأت تنقل جواً التركمان العرقيين وغيرهم من المقاتلين من مناطق شمال غرب سوريا إلى ليبيا لتعزيز موقع حكومة الوفاق، إذ أن استخدام المقاتلين من سوريا من شأنه أن يوفر لتركيا وسيلة لبث مزيد من الأفراد المسلحين مع بعض الخبرة القتالية على الأقل في الخطوط الأمامية للجبهة الوطنية دون الاضطرار بالضرورة إلى اتخاذ الخطوة الأكثر صعوبة من الناحية السياسية المتمثلة في إرسال قواتها.