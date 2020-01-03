غارات جوية على مواقع الوفاق في ابوسليم

قالت قوة عمليات احدابيا أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني استهدف بغارات جوية على مواقع وتمركزات تابعة لقوات اغنيوة في منطقة بوسليم جنوب العاصمة طرابلس
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ما هذا ؟غارات جوية ! يا جيش المشير الشخشير حفتر القرامطة إن الأتراك قادمون وأنتم مستمرون؟ توقفوا قليلا !
إلى حكومتنا الحبيبة المعترف بها خارجيا نرجوا أن تعجلوا في إرسال القوات التركية لأنه من الواضح أن جيش الشخشير لا يزالون يقاتلون ولم يؤثر فيهم! وكأنهم مطمئنين بدعم خارجي أو تدخل مثلي أو أو أو المهم هؤلاء القرامطة لا يزالون مصرين على إزالة المجموعات المسلحة الشرعية وقادتهم الشرعيين الذين يتبعون حكومة شرعية من طرابلس ونؤكد للجميع أن التعدي عليهم هو العدوان على طرابلس وإأخراج هؤلاء وطردهم ما هو الا تكريس للديكتاتورية والعسكرة للدولة الليبية
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