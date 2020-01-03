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“غواصتان وطائرات أف-16”.. تفاصيل القوات التي سترسلها تركيا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الحرة
قناة الحرة
مصدر الخبر / قناة الحرة

بعد ثلاثة أشهر فقط على هجوم ثالث داخل الحدود السورية، يستعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتدخل عسكري خارجي جديد عبر إرسال جنود إلى ليبيا، وهي خطوة صادق عليها البرلمان، الخميس، وسط أنباء عن تفاصيل الدعم التركي وأنواع الأسلحة المرتقب أن تتسلمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وكما كان متوقعا، أقر البرلمان التركي بأغلبية مذكرة تقدم بها إردوغان الاثنين، تندرج في سياق اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي يسمح للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل.

ونسب موقع المونيتور لمصادر عسكرية تركية قبل إقرار البرلمان إرسال قوات، قولها إن “الاستجابة لطلب حكومة الوفاق يتطلب نشر عناصر جوية تضم ست إلى ثماني طائرات من طراز F-16 Block 50 ونظام للإنذار المبكر والسيطرة محمول جوا (AWACS)”.

كما سترسل أنقرة، وفق المصدر نفسه، “عناصر بحرية تضم فرقاطة واثنين أو ثلاثة زوارق حربية، وغواصة أو اثنتين لأغراض منع الوصول، فضلا عن قوة برية بحجم كتيبة ما يعني حوالي 3000 جندي جميعهم يتمتعون بخبرة قتالية، ومشاة ميكانيكية وعناصر للدعم غير المباشر للنار”.

وفي 27 ديسمبر، طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، رسميا مساعدة عسكرية من أنقرة التي أكدت، على لسان إردوغان، إصرارها على تقديم الدعم العسكري اللازم.

وتواجه حكومة السراج هجوما يقوده منافسها القوي المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من أبريل بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.

ورغم تأكيد أردوغان على عزمه دعم السراج، فإن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، قال، الأربعاء، إن جيش بلاده “مستعد”، ولكنه أشار إلى أن طبيعة الانتشار وحجمه في ليبيا سيتحدد وفقا لـ”تطورات الميدان”.

وبالإضافة إلى صعوبات الانتشار اللوجستية في بلد غير حدودي مع تركيا، مثل سوريا، فإن انتشارا تركيا في ليبيا قد يؤدي تصعيد الأوضاع المتردية أصلا في البلاد وربما صدام مع روسيا.

وكانت أنقرة وحكومة السراج وقعتا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية ودعم حكومة السراج عسكريا، وهو ما أغضب عددا من دول المنطقة من بينها مصر واليونان وقبرص.

قناة الحرة

عن مصدر الخبر

قناة الحرة

قناة الحرة

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تعليقات

  • كل ده كلام فارغ لا يرهب دوله مثل مصر
    وعلى الباغى تدور الدوائر

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  • تمام
    ما فيش الا تركيا في العالم عندها أسلحة!!
    يعني احني الليبيين بنطلعوا للأتراك بعصاة المكانس والمغارف والفليتشات…!!
    هدرزي!!

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  • الجيش السيسي كفرة يريد مواجهة تركيا بي سفنتين خردة صاروخ مصدي لو كانت مصر قادرة على الحرب دمرت السد النهضة واجهت الاثيوبيا تهدده بالعطش رئيس الوزراء الاثيوبيا هدد تجنيد مليون محارب تدمير السد العالي لم يتجرأ السيسي يفتح ترماته الواسعة حتى الرد مع ذلك نجد الإعلامي أحمد جاموسة اصبع عمرو أديب يطبلون لو أفعال المصريين متل لسانهم طويل لكانوا فتحوا العالم

    رد

    • الجيش السيسي كفرة

      هههه يا خوارج يا كلاب اهل النار يا من كفرتم المسلمين موت يا كلب اهل النار بنص الحديث الصحيح يا كلب
      وتقول يريد مواجهة تركيا بي سفنتين خردة يا كذاب
      هههههه لا قول فلوكتين احسن
      وبعدين شن دخل اثيوبيا يا حمار ههههههه
      المصالح المصرية مع ليبيا وليس مع اثيوبيا
      لم يتجرأ السيسي ….الخ
      اسمع فكرتني في النكتة متاع اللأسد والدودة
      قالك مرة في واحد يعرف في الدود وما يعرفش في الأسود خش الامتحان جاه سؤال واحد فقط وكان على الأسود فجاوبهم بما يلي: حيث أن الأسود بها ديول وديل الأسد يشبه الدود والدود هو طاق طاق طاق طاق طاق طاق طاق طاق طاق طاق
      طاقتك يا جلول ، يعني شني عبالهم الورقة ههههه بطاقة جلول
      وانت يا جلول تعلق في موضوع الدودة ومخلي موضوع الأسود
      وخليك انت مع سلطانكم الجديد وولي أمركم مؤسس الدولة العثمانية في مصراتة وقول لأختك وامك يوتوا روحهم للسوريين والمصرين زواج (نكاح الجهاد)

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  • اوهام الخرفان المعركة محسومة للجيش الوطنى الليبى فهو من يسيطر على المعركة اما جعجعة اردوغان لانقاذهم ففات اوانها فالطرق الى ليبيا مسكرة فالممر البحرى من تركيا الى ليبيا تحت سيطرة مصر واليونان والمجال الجوى اليونانى والمصرى مغلق امام الطائرات الحربية والمسافة بعيدة والطيران الليبى والعربى يسيطر على اجواء ليبيا ويدمر اى هدف على الارض والطريق سالك امام الجيش المصرى برا وبحرا وجوا وبطرق امنة حتى طرابلس وبدعم الجيش والشعب الليبى الذى سيغلق ابار البترول فمن سيمول العدوان كمان اذا فالمعركة محسومة والتفكير الان فى مصير الخوان نسحلهم فى الشوارع ام نشنقهم فى ميدان عام

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  • الى المهبول جلول الواقع شينو يقول السيسى حبس مرشد الاخوان العام فى ملابس نسوان فى الوقت الذى كان يحكم فيه ست دول اصبح مثل اى ست بيتناك فى السجن ومرسى مات واندفن بعد أن وعده اردوغان بالعودة للقصر وشكك فى قتله ولم يبالى بكلام هذا الجعجاع احد وهدد بارسال دواعش لسيناء وتم سحقهم تماما واقول لك ان اردوغان جعجاع ولا يستطيع ارسال اى قوات الى ليبيا لانه يعرف جيدا انها ستهلك كما هلك الخوان فى مصر ويعرف جيدا ان بعد هزيمته فى ادلب على الحدود وفى ليبيا يعنى سحله فى شوارع اسطنبول كل ما يفعله من جعجعة هدفها وقف اطلاق النار وانقاذ ما تبقى من الخوان ولكن هذا لن يحدث فالعالم مشغول فى ايران وفرصة لتقدم الجيش المصرى لحسم المعركة ووقتها يامهبول ستقبل بيادة اى جندى ليرحموك قبل ان يرجموك

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  • اردوغان مثل تاجر المخدرات يبيع اوهام فكيف يتصور احد وجود طائرات مقاتلة تركية فى ليبيا اين تتواجد على الارض والمطارات كلها تحت نيران الجيش الوطنى وليس لديه حاملات طائرات والدول الموجودة حول ليبيا لا يمكنها مساعدته اصلا كما ان المجال الجوى لاى طائرة يمر عبر اليونان ومسافة طويلة كفاية اوهام وجنان واى سفن او غواصات ستمر اصلا من الممر البحرى فى منطقة بعيدة وتمويلها يحتاج دخولها الموانئ الليبية وهى فى مرمى نيران الجيش اى ان الكلام الفارغ سهل وكل ماكان يحلم به اردوغان وقف اطلاق النار لانقاذ الخوان فقط وهو ما قاله نائب اردوغان وطلب ان يوقف ااجيش الوطنى الهجوم مقابل عدم ارسال قوات ورفض طلبه وقيل له اشرب من البحر الاسود واذا لم يكفى اشرب من البحر المتوسط واذا لم بكفى اشرب بز ام جلول تموت مسطول

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  • واضح ان جلول شارب صنف مغشوش بيشغل الراس بالمقلوب انصحه يشترى صنف مغربى معتبر يباع بجوار معهد ابوسليم امام مصنع البيبسى كولا يعدل دماغك ياغبى

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  • كلام فارغ من اين ستاتى ال ف16 هل عند القردوغان حاملة طائرات واين ستهبط سيتم تدمير مطار مصراته ومعيتيقه ادا لزم الامر مجرد لص منفوخ على الفاضى لم يدخل حروب حقيقيه استقوى على الاكراد الضعفاء فظن نفسه قويا

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