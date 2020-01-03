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التدخل التركي في ليبيا.. مصر أمام ثلاثة خيارات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الحرة
قناة الحرة
مصدر الخبر / قناة الحرة

بعد مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، تشعر الجارة مصر بالقلق كونها على خلاف استراتيجي مع أنقرة ليس فقط في ما يتعلق بالشأن الليبي بل في عدد من الملفات الخاصة المنطقة من بينها التنقيب في المتوسط.

ويبدو أن كل الخيارات واردة بالنسبة للقاهرة التي عقد فيها الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا للأمن القومي مع عدد من المسؤولين أبرزهم وزير الدفاع لبحث ملفات الأمن القومي.

وقبل أشهر وقع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج مذكرة تعاون أمني وعسكري، وقد وافق الطرفان على تفعيلها منذ أيام بما يشكل تمهيدا لبدء الدعم العسكري التركي لحكومة طرابلس، في ظل تقدم من جانب قوات حفتر في العاصمة الليبية.

ويعتقد مراقبون أن القاهرة لديها ثلاثة خيارات تعتمد على مدى تطور الأوضاع في ليبيا، هي البحث عن دعم سياسي دولي يوقف التدخل التركي، أو دعم حفتر بشكل أكبر، أو التدخل العكسري المباشر

ويرى مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية أشرف العشري أن مصر تراهن على الحل السياسي للأزمة الليبية وأضاف لموقع الحرة “إن هذا الدعم يمكن أن يعزل تركيا من ناحية، ويوفر غطاء سياسيا للتعاطي مع الأزمة الليبية من ناحية أخرى”.

وحذر العشري من أن “التدخل التركي يمكن أن تكون له تداعيات كارثية قد تقود إلى تشظي ليبيا”.

وقد كثفت مصر بالفعل في الآونة الأخيرة من اتصالاتها مع دول العالم، أبرزها اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، يضاف إلى ذلك ترتيبات مصرية لعقد قمة رباعية في القاهرة تضم مصر وفرنسا وقبرص واليونان.

ومع ذلك، لم يستبعد العشري أن تغير مصر بوصلة تعاملها مع الأزمة الليبية في حال تدخلت تركيا “بشكل مستفز” في ليبيا.

مصر قامت قبل نحو ثلاثة أسابيع بمناورات عسكرية بحرية في المتوسط كانت، حسب العشري، بمثابة “رسالة شديدة الأهمية للجانب التركي. مصر لن تقبل بأي عبث في المتوسط أو على حدودها الغربية”.

وأوضح العشري أن أي تصعيد من جانب مصر ضد تركيا قد يكون في شكل تكثيف دعمها لحفتر، واستبعد ارسال قوات مصرية إلى ليبيا.

وتتابع مصر عن كثب محاولات تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا، وأنشأت غرفة عمليات لرصد أي تحركات تركية تهدد الأمن القومي المصري، حسب العشري.

في المقابل، يرى خبير الشؤون الأمنية اللواء جمال مظلوم أن “تدخل مصر عسكريا في ليبيا وارد جدا في حال واجهت تهديدا مباشرا من تركيا”.

وقال مظلوم لموقع الحرة إن “هناك حديثا عن دعم استخباراتي ولوجستي مصري لحفتر، لكن لو شعرت مصر بتهديد مباشر ومتزايد لأمنها القومي فلا شك أنها ستتعامل معها، لأ استبعد أن تتدخل عسكريا”.

وسبق أن تدخلت مصر عسكريا في ليبيا بعد ما أقدمت مجموعات إرهابية على إعدام مصريين في الأراضي الليبية.

وتمتلك مصر حدودا بطول 1115 كليومترا مع ليبيا ولطالما عبرت مصر عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية في لييبا الذي سمح لبعض العناصر الإرهابية بالتسلل إلى مصر.

وتتهم مصر تركيا بدعم جماعة الإخوان المسملين التي تنصفها القاهرة مجموعة إرهابية، وسط اتهامات مماثلة من حفتر لحكومة السراج بإيواء جماعات إرهابية.

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل عندما شنت قوات الجيش الوطني الليبي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

عن مصدر الخبر

قناة الحرة

قناة الحرة

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تعليقات

  • تدخل تركيا فى ليبيا يعنى فرض الحرب على مصر
    ولكن يجب ان يستدعى الليبيين انفسهم الجيش المصرى للتدخل

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  • الجيش الليبي وكل الليبيين معه ضد الأتراك الأنجاس الأوغاد الأنذال وضد كل خاين سمح بهذه المهازل وعلى رأسهم سيادة الطرطور الكبير والهردوز الحقير فائز مصفى السراج ستتم ملاحقتك وتقديمك لليبيين في محكمة بها أشد أنواع العقوبات

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  • مصر مع اليونان تتحكم فى الممر البحرى الى ليبيا ويمكنها اغلاقه فى وجه الاتراك وكذلك المجال الجوى وبالتالى تصبح ليبيا معزولة تماما عن ليبيا بينما تستطيع القوات المصرية التقدم برا وبحرا وجوا بسهولة وباقل التكاليف فى ارض صديقة مع الجيش الوطنى اذا فالقضية محسومة عسكريا للجيش الوطنى ومعه الشعب الليبى لتطهير البلاد من الخوان الذين توهموا ان احد يستطيع انقاذهم من السحق والدعك فباشارة من المشير يسير جيش جرار يسد عين الشمس يستعرض قوته فى طرابلس ويكسر انف اردوغان

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  • Egypt will not do anything, I do not believe in any army that its budget rely on America… we will win the battle and the war prisoner will be defeated and go back to his cave in Rajma

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    • هههههههههههههههه
      الدكتورة بديت تعلق بالإنجليزي
      والترجمة مع التصرف اليسير:
      مصر قوية فعلا لكن لن تفعل أي شيء إلا اذا دخلت تركيا، ولا أؤمن بأيي جيش ما عدا جيش حفتر ولا أؤمن بمن ميزانيته تعتمد على أمريكا .ولكن أؤمن بمن تعتمد ميزانيته على تركيا.. سننتصر في المعركة بعد دخول حفتر طرابلس وسيعود حفتر الى الرجمه بعد تحرير طرابلس من المليشيات

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  • ياردوغان ارضنا ليست للبيع ولايمكن ان يكون علي ارضها عسكري تركي الليبين في كل مكان وهم الشرفاء سوف يحيطون بجيشك وسوف لاتكفي صناديق الموتي لهم

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