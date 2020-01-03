قناة سكاي نيوز: الإمارات تدين القرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وتؤكد رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها #تركيا.
تعليقات
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الامارات مصر السعودية البحرين فرنسا اليونان روسيا لو كنتم مع الجيش الليبي فمهما فعل الجيش الليبي ومهما قاتل وجمع من قوة وعتاد سنقابلكم بالدفاع عن عاصمتنا الحبيبة فإن المساس بقادتنا وجماعاتنا المسلحة هو اعتداء على العاصمة
فليس طرابلس العاصمة إلا قادتنا الكرام وليس قادتنا الا طرابلس
ومن جاء لازالة هؤلاء القادة فهو معتد على طرابلس ساع الى الفتنة ومناصر للدكتاتورية
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شلول ياميبون
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الإمارات دولة النعاج تدين الغزو التركي و تمدح الغزو الروسي
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