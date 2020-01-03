– الولايات المتحدة: واحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع في #ليبيا هي الميليشيات.
– الولايات المتحدة: سنظل على اتصال عميق مع جميع الشركاء الليبيين أثناء تنفيذهم لتدابير تهدف لإزاحة الميليشيات والجماعات العنيفة.
– الولايات المتحدة: التدخل الأجنبي السام يهدّد بتقويض سيادة #ليبيا وسلامة أراضيها وسيصعد الوضع إلى صراع إقليمي أوسع.
تعليقات
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واحدة من القضايا الأساسية!!!!!!!!!!!!!!!!!
بل هي القضية الأساسية لا غير! هي التي مزقت البلاد وبسسببها سفكت الدماء وسلطت الدواعش الذين استغلوا الفراغ الأمني بسببهم وتكونت أكثر من حكومة بسببهم ، ونهبت الأموال من المصارف من قبلهم ومن معهم
وهم الذين رفضوا الحكومة المنتخبة ، وتحالفوا مع الإخوان والقاعدة والغرياني والمقاتلة والصلابي وصلاح بادي حارق المطار عدوهم بالأمس حليفهم وولي أمرهم اليوم بتكليف من السراج والبقرة وغيرهم
وهم الذين يقاتلون الجيش اليوم
وهم الذين يباركون اتفاقية السراج الضعيف الطفل بينهم
وهم السعداء الممنونين بإحضار جنود أتراك وقاعدة وغزو تري ملبس
وهم الذين اشتروا ذمم الناس فشقوا البرلمان الليبي ب100مليون واشتروا اللكزة ب10 مليون وسخروا لحربهم على الجيش 2مليار ونصف واستأجروا المرتزقة ومنهم الأمريكي الطيار الذي كان يقصف في الليبيين!!
وهم الذين يسيرون الإعلام بالتعاون مع الإخوان في تبرير لجرائمهم ورصدها ضد مجهول وتشويه صورة الجيش الليبي بالبتر والكذب والتلبيس!!
ويقولون حفتر حفتر حفتر ..وأقول متى ظهر حفتر ؟ومتى بدأت عملياته!؟
هل يوجد مشكلة في ليبيا إلا المليشيات؟.
هل يوجد من أضر بالمواطن الليبي إلا المليشيات؟
هل هناك قضية الأن يقاتل من أجلها الجيش في طرابلس ويسقط المئات من الليبيين إلا المليشيات؟
اللهم يارب العالمين يا حي يا قيوم خذهم أخذ عزيز مقتدر واجعلهم عبرة وآية
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باهى اتمنى ان يصدر الجيش الوطنى بيانا يعلن فيه ان اى ضابط او جندى تركى من المغرر به لقتال الشعب الليبى يمكنه ان يسلم نفسه ليعيش فى امان حتى يسقط اردوغان ويعود لبلاده ستجد الكثير من ضباط الجيش التركى بتسابقون للذهاب الى ليبيا لتسليم انفسهم قبل ان يتهمهم السلطان المعتوه بالتبعية للداعية الاسلامى فتح الله جولن رجل البر والتقوى الذى اتهم اردوغان بالفساد فكانت الانتقام من كل انصاره من خيرة الشباب المسلم المتدين الذى يرفض ان يكون على ارض بلاده المسلمة مائتى الف داعرة فى بيوت مقننة تدر عائد اربعة مليار دولار سنويا بمباركة مشايخ الاخوان من سواقط خيام النكاح
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