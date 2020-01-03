– الولايات المتحدة: واحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع في #ليبيا هي الميليشيات.

– الولايات المتحدة: سنظل على اتصال عميق مع جميع الشركاء الليبيين أثناء تنفيذهم لتدابير تهدف لإزاحة الميليشيات والجماعات العنيفة.

– الولايات المتحدة: التدخل الأجنبي السام يهدّد بتقويض سيادة #ليبيا وسلامة أراضيها وسيصعد الوضع إلى صراع إقليمي أوسع.