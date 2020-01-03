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حفتر يعلن النفير العام لمواجهة أي قوات أجنبية ترسل إلى ليبيا (فيديو)

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / روسيا اليوم
روسيا اليوم
مصدر الخبر / روسيا اليوم

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة للشعب الليبي اليوم الجمعة، النفير العام في البلاد لمواجهة مستعمر غاشم، في إشارة إلى تركيا.

وقال في كلمته: “اليوم نعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ونحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون ونستعد بكل ما أتينا من قوة لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا. أرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا”.

وأضاف أن المعركة الحاسمة في طرابلس تشارف على النصر، وأن المعركة ستصبح في مواجهة مستعمر غاشم.

وشدد حفتر على أن “الجيش سينتصر على من باعوا الشرف وفقدوا الرجولة وتفاخروا بالتنازل عن الوطن لمن نكل بأجدادنا قرونا مريرة متناسين تاريخنا المجيد في الكفاح والجهاد ضد المستعمرين”.

وصرح بأن الخونة هرولوا لأسيادهم ليقبلوا أيديهم ويستجدونهم الإغاثة والنجدة من هول ما أحاط بهم من كل جانب بعد أن شاهدوا بأم أعينهم طلائع القوات المسلحة تتقدم لتدك أوكارهم في قلب العاصمة طرابلس.

وتابع قائلا إن تحرير طرابلس لم يعد محل شك لدى الشعب الليبي وقواته المسلحة بعد أن استنزف الإرهاب منذ الرابع من أبريل كل طاقاته، مشيرا إلى أن “معركة طرابلس” أشرفت على النهاية بتحقيق النصر المبين.

وأعلن أن “المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة فقط، بل اشتد سعيرها لتصبح حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا إرثا تاريخيا وأرضا بلا شعب، ويحلم باستعادة إمبراطورية بناها أجداده بطوب من الفقر والجهل والتخلف والغطرسة والطغيان وقهر أمة العرب ونهب ثرواتها”.

وتابع أن “العدو يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واحتلال أرضنا واستعباد شعبنا من جديد وقد وجد من الخونة من يوقع معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا”.

وأشار إلى أن العدو أعلن الحرب وجاهر بالعداء وقرر غزو ليبيا، مؤكدا أن “الجيش الليبي” له بالمرصاد.

واختتم كلمته بالقول: “على الشعب التركي الصديق الذي تربطنا به أواصر الأخوة في الإسلام أن ينتفض في وجه هذا المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها إرضاء لنزواته”.

عن مصدر الخبر

روسيا اليوم

روسيا اليوم

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تعليقات

  • منصور يا مشيرنا رغم أنف الحاسدين
    أنت يا مشير من حرر بنغازي منهم والشرق منهم والجنوب منهم وانت اليوم في عقر دارهم
    لهذا هم يحسدونك
    إن لم تكونوا مثله يا أندال لا تحاربوه

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  • هذه هي نهاية القوم
    حتى تعلموا جميعا بأن الضلال لا يقف عند حد
    فبدايتهم تكتلات مسلحة بسيطة
    أصبح لهم مطالب أمام المجلس الانتقالي آنداك
    يطلبون الأموال والمقرات وتفويض المهام الأمنية اليهم وهم ليسوا أجهزة أمنية
    ثم فرضوا أنفسهم على المؤتمر الوطني الذي عجز عن تنفيد قرارته التي منها حل كتيبة الردع!
    شيئا فشيئا حتى رفضوا البرلمان الشرعي المنتخب
    ورفضوا قراراته التي منها حل تشكيلاتهم!
    ورفضوا حكومة الوفاق في بدايته
    ثم قبلوها بعدما صقلوها كيف ما شاؤا
    ولما تقدم الجيش قاتلوه بكامل عتادهم وقوتهم وسخروا أموال الليبيين للدفاع عن أنفسهم
    وقادوا حربا اعلامية لتشويه صورة الحق وتزيين مطالبهم الدنيئة في صورة لا لعسكرة الدولة ونعم لمدنيتها ولا لحفتر لأنه يريد الحكم !
    وسفكوا دماء الأبرياء وقتلوا أفراد الجيش المكلف من البرلمان المنتخب الليبي ليبي
    وسرقوا المليارات
    واليوم يظهرون في نسختهم الأخيرة الواضحة التي لا يعتريها شك ولا وقص ولا شبهة
    صورة كارثية تبين خسة القوم ودناءتهم
    في طلب للغزو التركي بأرسال جنود أتراك واقامة قواعد لهم على أرض الوطن!
    ولا لعسكرة الدولة ونعم للغزو التركي!
    فانظر الى الضلال إلى أين يصل بأصحابه!
    لكن أبشركم
    أن العار أطول من العمر
    والحمد لله الذي لا يترك نفسا يبدأوها على أرضه حتى يبتليها ليخرج ما فيها ثم تنتهي كما بدأت
    فهي نهايتهم
    بل هي سكرات الموت
    وهو فشلهم وضعفهم
    وكذبهم
    وانتصر جيشكم ايها الليبيون في اقتحام طرابلس التي كانوا يقسمون بالله أن أرواحهم تفنى قبل حصول ذلك
    وإذا بهم أشد حبا للحياه من اليهود والنصارى
    إذ كيف يدخل الجيش وهم أحياء يلودون ببيوت الأبرياء
    ويتخذون من نساءهم واطفالهم دروعا
    وأخيرا تقهقرتم يا مليشيات الاعتمادات وأدبرتم ولكم ضراط
    واستعنتم بالأتراك
    فإذا دخل الأتراك الحرب فللحرب عندها مجرى آخر
    وإذا لم يدخلوا
    فكبروا على جنائزكم واسألوا لموتاكم الرحمة
    فالجيش لن يرحمكم
    وها قد ذقتم شيئا من ذلك
    ومن رأى من السيف أثره فقد رأى أكثره

    رد

  • اتمنى ان يصدر الجيش الوطنى بيانا يعلن فيه ان اى ضابط او جندى تركى من المغرر به لقتال الشعب الليبى يمكنه ان يسلم نفسه ليعيش فى امان حتى يسقط اردوغان ويعود لبلاده ستجد الكثير من ضباط الجيش التركى بتسابقون للذهاب الى ليبيا لتسليم انفسهم قبل ان يتهمهم السلطان المعتوه بالتبعية للداعية الاسلامى فتح الله جولن رجل البر والتقوى الذى اتهم اردوغان بالفساد فكانت الانتقام من كل انصاره من خيرة الشباب المسلم المتدين الذى يرفض ان يكون على ارض بلاده المسلمة مائتى الف داعرة فى بيوت مقننة تدر عائد اربعة مليار دولار سنويا بمباركة مشايخ الاخوان من سواقط خيام النكاح

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  • ..ما احلى النشيد الوطنى السابق يناسبنا هذه الايام فى ظل العدوان الثلاثى التركى القطرى الاخوانى والذى غناه المصريون ابان العدوان الثلاثى الانجليزى الفرنسى الاسرائيلة وانتصروا قولوا معى :-
    الله أكبر فوق كيد المعتدي، والله للمظلوم خير مؤيد، أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي، بلدي ونور الحق يسطع في يدي، قولوا معي قولوا معي، الله الله الله أكبر، يا هذه الدنيا أطِّلي واسمعي، جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي، بالحق سوف أرده وبمدفعي، فإذا فنيت فسوف أفنيه معي» .. نشيد غنائي سجل انتفاضة مصر في مواجهة العدوان الثلاثي عليها عام 1956.وكتب كلماته الشاعر عبدالله شمس الدين المولود في القاهرة العام 1921 وتوفي في 11 مارس 1977، وجاءت كلماته مليئة بالحماسة والبساطة وكانه يعيش بيننا العدوان الثلاثى التركى القطرى الاخوانى

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  • Avatar يقول استعدوا لفرح ليبيا وزفتكم ايها الخوان للسجون الذى بات قريبا جدا والمتغطى باردوغان عريان:

    اتعجب .اتعجب ان ياتى مقاتلين من سوريا الى ليبيا رغم انهم قلة والغالبية الساحقة من الجيش السورى الحر رفضوا ذلك لانهم يعرفون ان جميع المسلمين هم من سيذهبوا اليهم بعد ان تتوحد صفوفهم ويحاربوا الروم فى شمال حلب وجنوب تركيا فى دابق والاعماق وبعد الانتصار الصعب واستشهاد ثلث المسلمين وفرار الثلث الاخر من الخوان طبعا الذى تعودوا على ذلك وينتصر الثلث المتبقى ليحرر القسطنطينية اى اسطنبول التى تاوى شرار العالم والمجرمين والتحرير بدون سلاح بالتهليل والتكبير ليتخلصوا من البغاء والدعارة ويتوبوا والحديث لابوهريرة فى صحيح مسلم وسبب الحرب رفض المسلمين تسليم المقاتلين الاجانب المسلمين لبلادهم عكس ما يريد ان يفعل اردوغان حاليا وهم من يرفضون فكل شئ مقلوب حاليا وسيتم تصحيحه اخر الزمان الذى نحن فيه الان
    عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشأم خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته.

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  • الموضوع ببساطه
    ان الفرس تطمع فى شرق الوطن العربى … والعثمانيون يطمعون فى غرب الوطن العربى
    واسرائيل تطمع فى تصفيه القضيه الفلسطينيه … والثلاثه يستعملون داعش والاخوان للسيطره على المنطقه
    وقطر طبعا تقوم بالتمويل

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  • اردوغــــــــــــــــان عايش فى االاوهــــــــــــــــــام
    تركيا ترسل ســـــــــلاح للمليشيــــــــــات فى ليبيا
    تركيا مررت الارهابيين عبر اراضيها الى سوريا
    تركيا تقصـــــــــف العــــــــــراق وسوريا كل يوم
    تركيــــــــــــــــــــا راعيه للاررهـــــــــــــــــــاب
    تركيا تريد ان تســـررق الغاز فى شرق المتوسط
    تركيا هى من تثير المشاكل فى كل مكــــــــــــان
    آن الاوان ان ينتهــــــــــــــــــــــــــــــــى كل ذلك
    اقرأ ما سبق وانت تعرف ان نهاية اردوغان قد قاربت

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  • شعار الاخـــــــــــــــــــــــــــــوان
    عيش خوووووووووووووول تموت مستور
    وفى طيززززك احلـــــــى خابـــــــــــــــور
    يا اخوانجــــى تربية الخووولات سيد قطب وحسن البنا

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