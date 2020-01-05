شاهد.. المسماري يوضح حقيقة ما حدث في الكلية العسكرية في طرابلس

المسماري: استهداف الكلية العسكرية في طرابلس عملية ارهابية نفذتها اذرع داعش والقاعدة والاخوان وقد سبق أن نفذوا مثل هذه العمليات في بنغازي وبراك الشاطئ.

المسماري: القيادة العامة ستعمل على التحقيق على اعلى مستوى بشأن هذه الخادثة، ونطالب البعثة الأممية البدء بالتحقيقات لكشف الحقيقة.

المسماري: استهداف الكلية العسكرية يهدف لتدمير نواة المؤسسة العسكرية النظامية.

المسماري: الادلة تظهر استهداف طلبة الكلية العسكرية من الداخل وليس بقصف جوي أو مدفعي.

المسماري: هنالك مشكلات مالية بين قيادة الكلية العسكرية ووزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق.

المسماري: كل المؤشرات تشير إلى أن ما حدث عمل ارهابي متكامل، وتهدف لوأد الثورة الحاصلة في العاصمة طرابلس والتي كانت تهدف لرفض التدخل التركي.

المسماري: تحدثنا سابقا عن دخول انتحاريين وارهابيين دخلوا في خط المواجهات في معارك طرابلس.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي الاستثنائي الذي عقد اليوم في بنغازي: