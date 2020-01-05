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شاهد.. المسماري يوضح حقيقة ما حدث في الكلية العسكرية في طرابلس

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المسماري: استهداف الكلية العسكرية في طرابلس عملية ارهابية نفذتها اذرع داعش والقاعدة والاخوان وقد سبق أن نفذوا مثل هذه العمليات في بنغازي وبراك الشاطئ.

المسماري: القيادة العامة ستعمل على التحقيق على اعلى مستوى بشأن هذه الخادثة، ونطالب البعثة الأممية البدء بالتحقيقات لكشف الحقيقة.

المسماري: استهداف الكلية العسكرية يهدف لتدمير نواة المؤسسة العسكرية النظامية.

المسماري: الادلة تظهر استهداف طلبة الكلية العسكرية من الداخل وليس بقصف جوي أو مدفعي.

المسماري: هنالك مشكلات مالية بين قيادة الكلية العسكرية ووزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق.

المسماري: كل المؤشرات تشير إلى أن ما حدث عمل ارهابي متكامل، وتهدف لوأد الثورة الحاصلة في العاصمة طرابلس والتي كانت تهدف لرفض التدخل التركي.

المسماري: تحدثنا سابقا عن دخول انتحاريين وارهابيين دخلوا في خط المواجهات في معارك طرابلس.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي الاستثنائي الذي عقد اليوم في بنغازي:

المؤتمر الصحفي للناطق بإسم القائد العام

المؤتمر الصحفي للناطق بإسم القائد العام

Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Sunday, January 5, 2020

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الاررهابيين يريدون تحويل الدفه الى المجتمع الدولى
    مثل كيماوى سوريا المزعوم

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  • مجرمين في طرابلس يقاتلون مع حكومة السراج التي فاقت كل التصورات في خضوعها واستسلامها للمليشيات والاخوان والدواعش والغزو الخارجي والتبعية للمعتوه اردوغان
    وفي المقابل تحريضها وبثها للسموم ووقوفها ضد الجيش الليبي الوطني والوقوف ضده في القيام بمهامه العسكرية ضد المليشيات الارهابية

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