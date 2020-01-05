أردوغان يعلن بدء تحرك قواته إلى ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا.

وقال أردوغان، “وحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا من أجل التنسيق والاستقرار، وسنؤسس في بادئ الأمر مركزا لتنسيق العمليات في ليبيا يقوده ضابط تركي كبير”، وتابع “لن نتراجع عن الاتفاقات الموقعة مع حكومة السراج في ليبيا، لو لم تقم تركيا بتوقيع هذه الاتفاقية مع ليبيا لكانت أطراف أخرى قامت بذلك، والأطراف التي انزعجت من الاتفاقية مع ليبيا تدعم انقلابيا ليست له شرعية ونتعامل مع حكومة معترف بها”، بحسب تعبيره.

كما أكد أردوغان، على أن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.