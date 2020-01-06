القوات المسلحة تسيطر على كتيبة الساعدي وقاعدة القرضابية في منطقة بوهادي جنوب سرت

القوات المسلحة بالجيش الوطني تسيطر على كتيبة الساعدي وقاعدة القرضابية في منطقة بوهادي جنوب مدينة سرت، بعد اشتباكات عنيفة ضد قوات البنيان المرصوص التابعة للوفاق.