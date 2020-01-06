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القوات المسلحة تسيطر على كتيبة الساعدي وقاعدة القرضابية في منطقة بوهادي جنوب سرت

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

القوات المسلحة بالجيش الوطني تسيطر على كتيبة الساعدي وقاعدة القرضابية في منطقة بوهادي جنوب مدينة سرت، بعد اشتباكات عنيفة ضد قوات البنيان المرصوص التابعة للوفاق.

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • هذه الانتصارات هدية لليبيين. بمناسبة ذهاب الذيوث المهجن السراج و البغل باش اغا و شيبة النحس السلوقي سياله للجزائر. و لا زالت الانتصارات تتوالي باذن الله. تحية للجيش العربي الليبي.

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    • أخ مجدي أحيي فيك حماسك ولكن حبذا لو ترتقي بالأسلوب في كتابه التعليق لان من شيم الكرام عدم الفجروم في الخصومه أنا من شرق ليبيا مع الجيش واصدقائي المقرببن في الغربه من غرب ليبيا ومع حكومه الفرقاطه وكل يوم نجلس مع بعض بدون تجريح وكل واحد محتفظ بقناعاته

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