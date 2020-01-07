اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الوفاق في السدرة.. اخر المستجدات

شن الجيش الليبي اليوم الثلاثاء هجوما عنيفا على التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس وتحديدا في منطقة السدرة خلف صلاح الدين.

وقال مصدر مطلع لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الهجوم استهدف قوات الوفاق في الإشارة الضوئية السدرة وطريق الشوك موضحا أنه جرى استخدام كافة أنواع الأسلحة في الهجوم الذي ردت عليه قوات الوفاق بوابل من صواريخ الجراد التي أطلقتها من منطقة مشروع الموز وسط الأحياء السكنية.

وفي سياق منفصل يخوض الجيش اشتباكات عنيفة مع القوات التابعة لحكومة الوفاق ببلدة الوشكة 80كم غربي مدينة سرت.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أكد أمس الاثنين تحرير كامل مدينة سرت من التشكيلات المسلحة مشددا على أنه سيجري تقديم كافة الخدمات اللازمة للمدينة.

وقال المسماري إن عملية تحرير المدينة استغرقت 3 ساعات وجرت من أربع محاور برية بالإضافة إلى محور بحري كما أن سلاح الجو كان مستعدا لتقديم الدعم مبينا أن الجيش منذ 15 يوم يقوم بتحشيدات ضخة استعدادا للعملية كما جرى قصف قاعدة القرضابية لتدمير القوة العسكرية للتشكيلات المسلحة.