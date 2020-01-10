استعدادات لفتح جبهة جديدة.. سرت نقطة ارتكاز استراتيجية لحفتر في معركة طرابلس

طرابلس- شكل انتصار الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نجاحا هاما في عمليته الواسعة لاستعادة السيطرة على طرابلس بسيطرته على مدينة سرت وهي نقطة ارتكاز استراتيجية بين شرق وغرب ليبيا واستبق بذلك التدخل التركي لدعم المليشيات، بحسب محللين.

وأثار اعلان أنقرة ارسال قوات الى ليبيا وتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس نشاطا دبلوماسيا مكثفا بغرض وقف النزاع المسلح الذي حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان الاربعاء من أنه قد يؤدي الى “بلقنة ليبيا”.

وفي هذا السياق، دعت روسيا وتركيا الاربعاء الى وقف اطلاق نار في ليبيا اعتبارا من 12 يناير الجاري. ولم يعط الطرفان، قوات حفتر، الرجل القوي في ليبيا والقوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، اي جواب واضح على هذه الدعوة التي جاءت بعد يومين من خسارة حكومة طرابلس لسرت.

سيطرة الجيش الليبي على مدينة سرت جاءت فيما أعلنت تركيا ارسال قوات الى ليبيا للتصدي لهجوم حفتر

وبأذرع مفتوحة استقبلت سرت، مسقط رأس معمر القذافي قوات الجيش الوطني الليبي بعد انتصارها على الميليشيات.

ولم تكن مدينة سرت مؤيدة في كل الأحوال لحكومة الوفاق التي كانت قواتها هناك مكونة أساسا من متمردين سابقين مناهضين للقذافي جاءوا من مدينة مصراتة الواقعة عند منتصف الطريق بين سرت وطرابلس.

جبهة جديدة

منذ بدء هجوم الجيش الليبي على طرابلس في ابريل العام الماضي، حشد هذا الأخير قوات للتصدي لهجوم محتمل ضد الهلال النفطي، رئة الاقتصاد الليبي، الواقع في شمال شرق البلاد والذي يسيطر عليه منذ العام 2016.

وكان يخشى كذلك استخدام حكومة الوفاق الوطني لقاعدة سرت الجوية لشن هجمات على معقله في الشرق، وفق جلال حرشاوي الباحث في معهد كلينغندايل في لاهاي.

ويقول “هذه التهديدات التي كانت تأتي من سرت للجيش الوطني الليبي كانت سيفا مسلطا على حفتر”.

ويضيف حرشاوي أنه بعد خسارة سرت، تواجه قوات مصراته – التي تتصدر صفوف الجبهة في الضاحية الجنوبية للعاصمة- “ضغوطا عند جناحها الشرقي”.

ويوضح هاميش كينير المحلل في مركز فيرسك مابلكروفت أن قوات حفتر تستطيع الآن فتح جبهة جديدة ضد مصراتة الواقعة على بعد 250 كيلومتر غرب سرت.

ويتابع أنه في هذه الحالة “سيعطي أبناء مصراتة الأولوية للدفاع عن مدينتهم ما سيمثل ضغطا كبيرا على القدرات القتالية لحكومة الوفاق في طرابلس ذاتها”.

ويعتقد عماد بادي من ميدل ايست انستيتيوت كذلك أن حفتر سيحاول ابعاد أنظار أبناء مصراتة عن طرابلس لكي يركزوا جهدهم على التصدي لهجوم محتمل على مدينتهم.

قوات المشير خليفة حفتر تستعد لفتح جبهة جديدة ضد مصراتة بعد سيطرتها على سرت وانتصارها على الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق في المدينة.

تركيا “ببطء”

ويقول ولفرام لاشر الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن إن “خسارة سرت تعني من الناحية الاستراتيجية أنه بات من الصعب على قوات حكومة الوفاق قطع خطوط الامداد الخاصة بقوات حفتر في الشرق والجنوب”.

وجاءت السيطرة على سرت فيما أعلنت تركيا ارسال قوات الى ليبيا للتصدي لهجوم حفتر. ونفت روسيا ارسال مرتزقة للقتال الى جانب قوات حفتر.

ويقول حرشاوي رغم أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان “يزعم أنه سينشر عددا كبيرا من القوات سريعا إلا أن المشير حفتر وداعميه يعرفون أن تركيا مضطرة، على سبيل الحذر وبسبب صعوبات تقنية، أن تتحرك ببطء”.

ويعتزم الأتراك، وفقا لهذا المحلل، أن يدافعوا في مرحلة أولى عن بعض القطاعات مثل وسط مدينة طرابلس، كما سبق أن فعلوا في سوريا.

ويشير لاشر من جهته الى أن خسارة سرت “تجعل دعم تركيا أكثر الحاحا لحكومة الوفاق”.

ويرى أنه حتى لو كانت الطائرات المسيّرة التركية استأنفت في الأيام الاخيرة قصفها لقوات حفتر، فان حكومة الوفاق بحاجة الى مزيد من القدرات الجوية.

وأعلن أردوغان الاربعاء ارسال 35 جنديا الى ليبيا لدعم حكومة الوفاق ولكنه أوضح أن هؤلاء لن يشاركوا في المعارك.

وبحسب محللين، فإن “خبراء” قد يكونوا أصبحوا بالفعل في طرابلس لمساعدة قوات حكومة الوفاق في توجيه الطائرات المسيرة وإعاقة تسيير طائرات القوات المعادية.