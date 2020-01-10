اخبار ليبيا الان عاجل

شاهد.. الجيش الليبي يسيطر على الهيشة شرق مصراتة

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت مصادر إعلامية متطابقة، صباح اليوم الجمعة، سيطرة قوات الجيش الليبي، على منطقة الهيشة جنوب شرقي مدينة مصراتة.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة، مؤكدة أن قواته كبدت المجموعات المسلحة مزيدا من الخسائر.

يشار إلى أن الجيش الليبي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن قواته تقدمت إلى ما بعد مدينة سرت للسيطرة على مواقع جديدة. وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يتقدم الي مواقع جديده، كبد العدو خسائر … هرطقه وكلام صحافه من صحيفه بائسه تستجدي الدريهمات من من دمر الوطن وهدم القيم ….

    رد

    • انتم وأردوغانكم عبارة عن خوارج واخوان ويهود وقنواتكم قنوات الكذب والضحك والهراطق يا كلب أهل النار

      رد

    • الى السيف البتار علي عملاء اليهود
      عمر االاخوانــجـــــــــــــى ما يبقى اانســـــــــــــــــــــــان
      االاخوانجــــى اابن ززززززززززززانيه
      االاخوانجــــى كـــــــــــــــــــــــــــــاذذب
      االاخوانجـــــى عميل وخائــــــــــــــــــــــن لوطنه
      االاخوانجــــى تاجــــــــــــــــــر ددين
      االاخوانجــــى يبيع وطنه وشرفه من اجل االاموال

      رد