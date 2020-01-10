شاهد.. الجيش الليبي يسيطر على الهيشة شرق مصراتة

أعلنت مصادر إعلامية متطابقة، صباح اليوم الجمعة، سيطرة قوات الجيش الليبي، على منطقة الهيشة جنوب شرقي مدينة مصراتة.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة، مؤكدة أن قواته كبدت المجموعات المسلحة مزيدا من الخسائر.

يشار إلى أن الجيش الليبي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن قواته تقدمت إلى ما بعد مدينة سرت للسيطرة على مواقع جديدة. وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة.