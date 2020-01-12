حصيلة ما قبل الهدنة.. «الجيش الوطني» يعلن الاقتراب من المناطق السكنية لطرابلس وبركان الغضب تنتقد ايطاليا

اقتربت أمس المعارك المستمرة في العاصمة الليبية طرابلس للشهر العاشر على التوالي، من الأحياء والمناطق السكنية داخل المدينة، بموازاة تقدم مطرد لقوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، خاصة في الضواحي الجنوبية، على حساب القوات الموالية لحكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، والتي عززت في المقابل من حجم قواتها وأسلحتها.

وقال مسؤول عسكري بارز بـ«الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك أصبحت بالفعل داخل الأحياء السكنية، لافتا إلى اشتداد القتال، خاصة في محور جنوب العاصمة حيث توجد قوات الجيش في جنوب طرابلس، الممتد من جنوب تاجوراء شرقا، إلى جنوب العزيزية غربا.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم تعريفه: «الجيش يتحسب من سقوط ضحايا مدنيين بسبب همجية الميليشيات، التي تشن سلسة قصف عشوائي، وقع آخرها مساء أول من أمس على المناطق السكنية، في تعمد لإسقاط ضحايا، وتشويه سمعة الجيش».

بدورها، قالت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» إن وحداته العسكرية تقدمت في محور أبو سليم بالعاصمة طرابلس، وسيطرت على مواقع جديدة، مشيرة إلى أنها أسرت عددا من عناصر الحشد الميليشياوي، كما غنمت عدة آليات.

من جهته، قال مسؤول عسكري إن قوات الجيش شنت سلسلة غارات جوية أمس على مواقع الميلشيات في محوري عين زارة وأبو سليم. وفي المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، إن سلاح مدفعيتها استهدف ثلاثة تمركزات لقوات الجيش في محور صلاح الدين. ونقلت عن الناطق باسمها أن قواتها تصدت لمحاولة تسلل، قامت بها قوات الجيش في محور الرملة – السواني بجنوب طرابلس، كما أحبطت هجوماً في محور الخلاطات، وقتلت ما لا يقل عن 20 ممن وصفتهم بالعناصر الإرهابية. معلنة عن وصول تعزيزات من قوات المنطقة العسكرية الوسطى إلى المواقع المكلفة بها، جنوب العاصمة طرابلس. وكانت القوات الخاصة بـ«الجيش الوطني» قد أعلنت سيطرتها على عدة مواقع بعد منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة، فيما قال مدير مكتب إعلامها رياض الشهيبي إن الوحدات العسكرية تحاصر الجماعات المسلحة بمحيط منطقة بوقرين، بعد هجوم موسع شنته عليها، لافتا إلى أن سرية مضادات الدروع دمرت ثلاث آليات غرب سرت.

وردا على إعلان رئاسة أركان القوات البحرية، التابعة للجيش الوطني، ميناءي مصراتة والخمس مناطق عسكرية مغلقة، أكدت مصلحة الموانئ والنقل البحري، التابعة لوزارة المواصلات بحكومة السراج، أنهما يعملان بصورة طبيعية، وتحت متابعة جميع الجهات المختصة وبشكل طبيعي.

وقالت المصلحة في بيان بثته وكالة الأنباء الموالية للحكومة أمس، إنها غير قادرة على متابعة حركة السفن وتدفق الشحنات ببعض الموانئ، ومنها بنغازي وطبرق. لكنها شددت على غرفة الملاحة البحرية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعميم على الوكلاء كافة، وشركات التوكيلات الملاحية وجميع الأعضاء المنتسبين إليها. إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ما أشيع مساء أول من أمس عن مغادرتها الأراضي الليبية إلى تونس، عبر معبر رأس جدير، واعتبرت أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة على لسان مسؤولها الإعلامي، الذي أكد أنها ما زالت موجودة في العاصمة طرابلس.

بركان الغضب تنتقد ايطاليا

إلى ذلك، انتقدت عملية «بركان الغضب» بحكومة السراج قيام الحساب الرسمي للسفارة الإيطالية في ليبيا على موقع «تويتر» بتسجيل إعجابه بتغريدة منشورة في حساب قناة محلية، اعتبرت أنها تتضمن خبراً كاذباً عن قصف «الجيش الوطني» لمدينة مصراتة في غرب البلاد.

وقالت العملية في بيان لها أمس: «في الوقت الذي نستغرب فيه الإعجاب بمثل هذا الخبر الكاذب، رغم وجود بعثة إيطالية طبية إنسانية في الموقع المستهدف وفقاً لما نُشر، نسجل استهجاننا وتنديدنا بهذا السلوك المشين وغير المسؤول، الذي يتنافى مع أبسط قواعد العمل الدبلوماسي، ونطالب المسؤولين بتقديم توضيح للحادثة، والاعتذار منها وعدم الاكتفاء فقط بالتراجع عن الإعجاب».