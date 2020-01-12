الجيش الليبي يعلن عن أول خرق للهدنة من قبل قوات الوفاق

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قوات حكومة الوفاق قامت بخرق الهدنة المقررة لوقف أطلاق النار في طرابلس.

بنغازي – سبوتنيك. ووفقا لصحيفة “المرصد” الليبية، قال اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية إن “المليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيه المدفعية ونحن ما زلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة لغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها”.

عاجل | اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية : المليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة ونحن لازلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها . #ليبيا #المرصد — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 11, 2020

​وكان الجيش الليبي أعلن في وقت سابق، مساء أمس السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 00: 01 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت”.

وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، 8 يناير/ كانون الثاني، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا.

وقال لافروف إن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 يناير/كانون الثاني.