خبير لـ”الغد”: الهدنة في طرابلس لن تدوم طويلا لهذه الاسباب – فيديو

قناة الغد العربي- قال أحمد عطا الباحث بمنتدي الشرق الاوسط، إن الهدنة في طرابلس لن تدوم طويلا ، لأن التحرك التركي مع الجانب الإيطالي والروسي، هدفه لإيجاد قاعدة جوية تنطلق منها الطائرات التركية خلال تنفيذ الضربات في ليبيا، لاسيما أن المليشيات الإرهابية التي انتقلت إلى ليبيا لا تستطيع التعامل مع الجيش الليبي بدون غطاء جوي.

وأوضح “عطا”، أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يذهب في المقام الأول بعدم دعم التنظيمات المتطرفة ووحدة ليبيا.

وفيما يلي الفيديو حول اسباب عدم استمرار الهدنة في طرابلس طويلا/

وأعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس، وتسجيل ثلاثين خرقا لوقف إطلاق النار من جانب قوات حكومة الوفاق والميليشيات.

كما كشف الجيش الليبي عن رصد وصول دفعة مقاتلين جديدة من سوريا إلى ليبيا.