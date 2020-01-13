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الجيش الليبي: سيطرنا على 85% من طرابلس.. وأسقطنا طائرة مسيرة رغم الهدنة

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / اليوم السابع
اليوم السابع
مصدر الخبر / اليوم السابع

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، المعارك أنواع عسكرية و سياسية و اقتصادية، ومايحدق فى ليبيا يبدو أن المشهد العسكرى الآن مختلف عما كان عليه منذ 3 أشهر، والآن اقتربنا من لحظة النهاية، والمليشيات لفظت أنفاسها.

وأضاف المحجوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية “المحور”، نظرنا إلى الناحية السياسية عندما طلب وقف إطلاق النارو عقد هدنة، ونحن داخل طرابلس نملك 85% منها، وبإمكاننا أن نسيطر عليها بالكامل، و القضاء على المليشيات .

وأوضح :” التدخل التركى هو أمل كبير للمليشيات، وسيطرنا على طائرة مسيرة وقمنا بالتشويش عليها “.

عن مصدر الخبر

اليوم السابع

اليوم السابع

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تعليقات

  • نتمنى ان تفشل الهدنة ويتم استكمال تحرير طرابلس ومصراطة والقضاء التام على المليشيات ووقف اطلاق النار كان لارضاء بوتن فقط ولكن اذا لم يبصم السراج على شروط الجيش الوطنى بنزع اسلحة المليشيات وتسليمها للجيش الوطنى فيجب استكمال المهمة

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  • جميع مواقع المليشيات بطرابلس تحت نيران مدفعية وصواريخ الجيش الوطنى وكانت الدراسة معطلة بطرابلس ومصراطة اى ان وقف اطلاق كان لانقاذ ما تبقى من مليشيات مع مقاتلين سوريين والكل يتمنى فشل اتفاق وقف اطلاق النار دون ان يزعل بوتن فهو فعل ما عليه والباقى سيكون على يد الجيش الوطنى

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