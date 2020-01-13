الجيش الليبي: سيطرنا على 85% من طرابلس.. وأسقطنا طائرة مسيرة رغم الهدنة

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، المعارك أنواع عسكرية و سياسية و اقتصادية، ومايحدق فى ليبيا يبدو أن المشهد العسكرى الآن مختلف عما كان عليه منذ 3 أشهر، والآن اقتربنا من لحظة النهاية، والمليشيات لفظت أنفاسها.

وأضاف المحجوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية “المحور”، نظرنا إلى الناحية السياسية عندما طلب وقف إطلاق النارو عقد هدنة، ونحن داخل طرابلس نملك 85% منها، وبإمكاننا أن نسيطر عليها بالكامل، و القضاء على المليشيات .

وأوضح :” التدخل التركى هو أمل كبير للمليشيات، وسيطرنا على طائرة مسيرة وقمنا بالتشويش عليها “.